Росія не хоче укладення тимчасового перемир’я в Україні, пише російський “Інтерфакс”, цитуючи помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Ушаков прокоментував ідею 30-денного припинення вогню

За його словами, Москва “зацікавлена в довгостроковому врегулюванні”, і він виклав цю позицію раднику радника Дональда Трампа з нацбезпеки Майклу Волтцу.

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Він зауважив, що “кроки, які імітують мирні дії щодо України, нікому не потрібні” і додав, що запропоноване тимчасове перемир’я “не що інше, як тимчасовий перепочинок для української армії”

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Помічник Путіна наголосив, що російський лідер можливо пізніше у четвер під час спілкування з медіа озвучить більш детально позицію Росії.

За даними Ушакова, США визначили посередника в переговорах із Росією, і “це не Стів Віткофф”.

Росія висунула США список умов для завершення війни в Україні

Раніше Reuters повідомляла, що Росія передала США список вимог, необхідних для укладення угоди про припинення війни в Україні та перезавантаження відносин між країнами.

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Українська команда готова до подальшої конструктивної роботи з партнерами для врегулювання війни.

Умови Кремля, за даними джерел, обговорювалися офіційними особами Росії та США протягом останніх трьох тижнів (особисті та віртуальні зустрічі).

Президент США Дональд Трамп заявляв, що американські представники прямують до Росії, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні.

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Водночас президент США зауважив, що його команда “отримала певні позитивні сигнали щодо припинення вогню” з російського боку.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що США “матимуть контакт з росіянами”. США сподіваються на позитивну відповідь від Росії і рішуче закликають росіян припинити всі бойові дії в Україні.

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