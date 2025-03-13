Європейський Союз імпортував із Росії залізо та сталеву продукцію на €2,5 млрд ($2,7 млрд) у 2024 році, попри санкції. Про це йдеться у звіті українського експертного центру з промисловості та гірничо-металургійного сектору GMK Center.

ЄС купив у РФ заліза і сталі на €2,5 млрд у 2024 році

Минулого року ЄС імпортував із Росії 5,34 млн тонн залізних і сталевих виробів, показує звіт.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними GMK Center, російські металурги продовжують експортувати продукцію на ринки ЄС під час повномасштабного вторгнення в Україну через слабкі санкції.Серед найбільших покупців – Італія, Бельгія та Чехія.

Advertisement

Основними покупцями російських сталевих напівфабрикатів були Бельгія – 1,22 млн тонн (+5,4% рік до року), Італія – 781,92 тис. тонн (-9,9% р/р), Данія – 467,39 тис. тонн (+6,5% р/р) та Чехія – 425,65 тис. тонн (+11% р/р).

Країни ЄС також імпортували 1,03 млн тонн чавуну з Росії, що на 26,9% менше, ніж у 2023 році. Найбільшим споживачем була Італія – 769,56 тис. тонн, що підтверджує її ключову залежність від російських поставок, зазначає GMK Center.

Більше по темі СБУ попереджає про активізацію російської пропаганди в Україні Так Росія намагається розхитати ситуацію в Україні, знизити міжнародну підтримку, створити ілюзії протестів і спотворити інформацію про фронт.

Латвія імпортувала ще 147,72 тис. тонн, що на 43,1% більше, ніж у попередньому році, ймовірно, з метою подальшого перепродажу в інші країни.

Advertisement

Згідно зі звітом GMK Center, прямовідновлене залізо (DRI) також входило до трійки найбільш імпортованих ресурсів. Торік Росія відправила до ЄС 1,04 млн тонн DRI.

Найбільше з них отримала Італія – 487,99 тис. тонн (на 30,8% менше, ніж у попередньому році). Бельгія закупила 207,2 тис. тонн (зростання на 0,7%), а Польща імпортувала 202,8 тис. тонн, що на 210% більше, ніж у 2023 році.

Загалом російське DRI становило близько 40% всього імпорту DRI до ЄС. Згідно зі звітом, це свідчить про те, що перехід європейської сталеливарної промисловості на екологічніше виробництво досі значною мірою залежить від російської сировини.

Тим часом ЄС скоротив імпорт залізної руди з Росії, знизивши обсяги з 332,3 тис. тонн до лише 9,36 тис. тонн минулого року.

Advertisement

Водночас імпорт феросплавів зріс на 36,6% – до 60,99 тис. тонн, причому головним покупцем стали Нідерланди, які закупили 46,14 тис. тонн (+40,1% р/р), йдеться у звіті.

Імпорт металобрухту також зріс на 33,5% – до 42,6 тис. тонн, причому найбільше його отримала Литва – 40,62 тис. тонн (+29,6%).

Україна проти РФ: чи зможе Київ замінити Москву на ринку сталі ЄС?

GMK Center заявив у своєму звіті, що Україна, як кандидат у члени Європейського Союзу та майбутній член Європейської економічної зони, може замінити російських постачальників.

Українські виробники можуть збільшити виробництво та експорт напівфабрикатів, чавуну та DRI, допомагаючи ЄС зменшити залежність від російської сировини та водночас підтримати економіку України.

Однак для цього будуть потрібні додаткові інвестиції у виробничі потужності та сильна політична воля європейських країн, йдеться у звіті.