Європейський Союз продовжив на пів року санкції проти понад 2200 російських фізичних та юридичних осіб, причетних до війни проти України.

Рішення було ухвалено послами країн-членів ЄС у п’ятницю в Брюсселі за письмовою процедурою, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЄС продовжив санкції проти понад 2200 росіян: подробиці

Раніше Угорщина блокувала продовження санкцій, вимагаючи виключити зі списку вісьмох росіян, у тому числі олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.

Advertisement

Чи були виконані вимоги Угорщини, не повідомлялося. Проте пізніше Reuters повідомила, що ЄС залишив Фрідмана в санкційному списку, незважаючи на тиск Будапешта.

Угорщина погрожувала заблокувати санкції проти 2 тисяч росіян

Угорщина шантажувала Євросоюз, погрожуючи заблокувати продовження санкцій проти близько 2 тисяч росіян, якщо зі списку не буде виключено олігарха Михайла Фрідмана.

Санкції (обмеження на в’їзд і заморожування активів), накладені на політиків і бізнесменів, причетних до війни Росії проти України, закінчуються в суботу. Для їх продовження потрібна згода всіх 27 країн ЄС.

Генштаб спростував повідомлення про оточення ЗСУ в Курській області
Більше по темі

Генштаб спростував повідомлення про оточення ЗСУ в Курській області

Генштаб ЗСУ назвав це частиною російської інформаційної кампанії.

Ще в липні Латвія подала апеляцію на рішення Суду Європейського Союзу, який скасував санкції проти російських олігархів Петра Авена та Михаїла Фрідмана.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Кремль впевнений, що США погодяться на його умови припинення війни
Джейсон Джей Смарт
бер. 11
Товарообіг Росії та Китаю з початку року знизився на понад $34 млрд
Київ Пост
бер. 7
Україно-американські перемовини. Результат дратує російських пропагандистів
Сергій Костеж
2д тому
Рубіо розповів, що США та Україна обговорювали територіальні поступки
Київ Пост
2д тому
Більше про ЄС
ЄС створює фонд допомоги Україні в обхід вето Угорщини Європа
ЄС створює фонд допомоги Україні в обхід вето Угорщини
Київ Пост
5г тому
Україна представила США в Джидді “червоні лінії” для мирних переговорів Росія
Україна представила США в Джидді “червоні лінії” для мирних переговорів
Київ Пост
11г тому
ЄС імпортував російські залізо та сталь на $2,7 млрд у 2024 році Росія
ЄС імпортував російські залізо та сталь на $2,7 млрд у 2024 році
Катерина Михайлова
1д тому
ЄС запровадить мита на товари з США на $28 мільярдів США
ЄС запровадить мита на товари з США на $28 мільярдів
Київ Пост
2д тому
Читати далі
США можуть почати співпрацю з російським “Газпромом” у глобальних проєктах Росія
США можуть почати співпрацю з російським “Газпромом” у глобальних проєктах
Київ Пост
2г тому
30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ − Зеленський Путін
30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ − Зеленський
За матеріалами Укрінформ
2г тому
Генштаб спростував повідомлення про оточення ЗСУ в Курській області Росія
Генштаб спростував повідомлення про оточення ЗСУ в Курській області
Київ Пост
3г тому
Путін: «Так, але ні» Путін
ПОГЛЯД: Путін: «Так, але ні»
Тімоті Еш
4г тому
" Попередній Іран і Білорусь поглиблюють співпрацю. На нас полетять дрони виробництва Білорусі?
Далі » Шмигаль розповів, скільки коштів потрібно Україні для відновлення енергетики