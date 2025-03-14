Європейський Союз продовжив на пів року санкції проти понад 2200 російських фізичних та юридичних осіб, причетних до війни проти України.
Рішення було ухвалено послами країн-членів ЄС у п’ятницю в Брюсселі за письмовою процедурою, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
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ЄС продовжив санкції проти понад 2200 росіян: подробиці
Раніше Угорщина блокувала продовження санкцій, вимагаючи виключити зі списку вісьмох росіян, у тому числі олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.
Чи були виконані вимоги Угорщини, не повідомлялося. Проте пізніше Reuters повідомила, що ЄС залишив Фрідмана в санкційному списку, незважаючи на тиск Будапешта.
Угорщина погрожувала заблокувати санкції проти 2 тисяч росіян
Угорщина шантажувала Євросоюз, погрожуючи заблокувати продовження санкцій проти близько 2 тисяч росіян, якщо зі списку не буде виключено олігарха Михайла Фрідмана.
Санкції (обмеження на в’їзд і заморожування активів), накладені на політиків і бізнесменів, причетних до війни Росії проти України, закінчуються в суботу. Для їх продовження потрібна згода всіх 27 країн ЄС.
Генштаб спростував повідомлення про оточення ЗСУ в Курській області
Ще в липні Латвія подала апеляцію на рішення Суду Європейського Союзу, який скасував санкції проти російських олігархів Петра Авена та Михаїла Фрідмана.