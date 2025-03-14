США, за оцінками російських і європейських посадовців, вивчають можливості співпраці з “Газпромом” у глобальних проєктах. Це розглядається як крок до зближення з Кремлем на тлі спроб досягти мирної угоди щодо України, пише Bloomberg.

США і “Газпром”: можлива співпраця попри санкції

Європейські аналітики вважають, що попередні розмови між представниками США та Росії вже відбулися. Однак, як зазначають джерела, невідомо, хто саме веде переговори і чи залучена адміністрація Трампа. Обговорення перебувають на початковій стадії.

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Раніше Трамп висловлював зацікавленість у співпраці, попри на санкції проти енергетичного сектору РФ. Джерела Bloomberg припускають, що спільні енергетичні ініціативи можуть охоплювати Європу та Азію і є частиною стратегії США щодо послаблення зв’язків Росії з Китаєм та Іраном.

“Газпром”, за даними журналістів, хоче, щоб США допомогли відновити “Північні потоки”. Європейські чиновники сумніваються, що США зможуть роз’єднати Росію та Китай.

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Генштаб ЗСУ назвав це частиною російської інформаційної кампанії.

Одне з джерел Bloomberg повідомило, що “Газпром” може запропонувати США участь в арктичних і шельфових проєктах (наприклад, ЗПГ на Сахаліні) в обмін на скасування інвестиційних санкцій.

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Bloomberg зазначає, що адміністрація Трампа давала суперечливі сигнали щодо санкцій проти Росії, але заблокувала посилення деяких енергетичних заходів з боку G7. Європейські чиновники очікують винятків для інвестицій і транзакцій у разі прогресу в мирних переговорах.

Постачання нафти до Чехії трубопроводом “Дружба” припинено

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Лукаш Влчек заявив, що нафта з російського трубопроводу “Дружба” перестала надходити до країни.

Крім того, він додав, що у випадку тривалої зупинки постачання через “Дружбу”, Чехія має можливість перейти на використання нафтопроводу TAL+, який вже підготовлений до такого сценарію.

У листопаді стало відомо, що Чехія прискорює відхід від російської енергетичної залежності та планує повністю припинити імпорт російської нафти до липня 2025 року.

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16 листопада російський “Газпром” припинив постачання природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV.

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