США, за оцінками російських і європейських посадовців, вивчають можливості співпраці з “Газпромом” у глобальних проєктах. Це розглядається як крок до зближення з Кремлем на тлі спроб досягти мирної угоди щодо України, пише Bloomberg.

США і “Газпром”: можлива співпраця попри санкції

Європейські аналітики вважають, що попередні розмови між представниками США та Росії вже відбулися. Однак, як зазначають джерела, невідомо, хто саме веде переговори і чи залучена адміністрація Трампа. Обговорення перебувають на початковій стадії.

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Раніше Трамп висловлював зацікавленість у співпраці, попри на санкції проти енергетичного сектору РФ. Джерела Bloomberg припускають, що спільні енергетичні ініціативи можуть охоплювати Європу та Азію і є частиною стратегії США щодо послаблення зв’язків Росії з Китаєм та Іраном.

“Газпром”, за даними журналістів, хоче, щоб США допомогли відновити “Північні потоки”. Європейські чиновники сумніваються, що США зможуть роз’єднати Росію та Китай.

Більше по темі Генштаб спростував повідомлення про оточення ЗСУ в Курській області Генштаб ЗСУ назвав це частиною російської інформаційної кампанії.

Одне з джерел Bloomberg повідомило, що “Газпром” може запропонувати США участь в арктичних і шельфових проєктах (наприклад, ЗПГ на Сахаліні) в обмін на скасування інвестиційних санкцій.

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Bloomberg зазначає, що адміністрація Трампа давала суперечливі сигнали щодо санкцій проти Росії, але заблокувала посилення деяких енергетичних заходів з боку G7. Європейські чиновники очікують винятків для інвестицій і транзакцій у разі прогресу в мирних переговорах.

Постачання нафти до Чехії трубопроводом “Дружба” припинено

Міністр промисловості та торгівлі Чехії Лукаш Влчек заявив, що нафта з російського трубопроводу “Дружба” перестала надходити до країни.

Крім того, він додав, що у випадку тривалої зупинки постачання через “Дружбу”, Чехія має можливість перейти на використання нафтопроводу TAL+, який вже підготовлений до такого сценарію.

У листопаді стало відомо, що Чехія прискорює відхід від російської енергетичної залежності та планує повністю припинити імпорт російської нафти до липня 2025 року.

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16 листопада російський “Газпром” припинив постачання природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV.