Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження 30-денного перемир’я залежатиме від сильної відповіді США у відповідь на спроби Росії затягнути час.

Зеленський вважає, що 30-денне перемир’я залежатиме від відповіді США на вимоги Росії

“Я думаю, буде реакція США обов’язково. Тому це така гра для руських. Як завжди Росія говорила до повномасштабної війни − “ми не збираємось нікого окупувати. Ми не хочемо ніякої війни. Але українці просто повинні йти за Мінським процесом”. Оце “але” − це ці деталі, в які вони втягують. Я вважаю, що зараз відбувається те саме. І якщо зараз буде сильна відповідь Сполучених Штатів Америки, вони їм не дадуть гратися. А якщо будуть кроки, яких Росія не боїться, вони будуть затягувати процес”, − заявив Зеленський.

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Він наголосив, що росіяни всіляко намагатимуться втягнути будь-який переговорний процес в деталі, щоб затягнути його.

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“Руські кажуть, наприклад, “ми за ceasefire, ми завжди були “за”, але…”. І ось тут після “але”, як то кажуть, диявол в деталях. Тому що вони починають пропонувати вам деталі для того, щоб втягнути в діалог, для того, щоб зробити відтермінування тих чи інших процесів. Відтермінування закінчення війни або ceasefire в даному контексті як одного з перших пунктів плану закінчення війни”, − пояснив Президент.

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За його словами, американськими сильними кроками у відповідь на російські вимоги можуть бути санкції.

“Перше − це санкції. Я думаю, що так само ми будемо говорити про те, чи може бути сильна допомога Україні. Поки що розблокований обмін розвідданними і розблокована допомога, яка йшла. Поки що ми не говоримо про той чи інший новий крок щодо сильної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Думаю, що це буде залежати від того, чим закінчиться саме цей крок щодо тиші на 30 днів”, − сказав Президент.

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Україна наблизилась до першого кроку в припиненні війни

“У Саудівській Аравії відбулася продуктивна зустріч із нашими американськими партнерами. І ми зараз близькі до першого кроку в припиненні будь-якої війни – тиші. Американська сторона запропонувала піти далі – негайне й безумовне припинення вогню на суші. Коли наша команда в Джидді почула цю пропозицію, вони зв’язалися зі мною, і я негайно погодився. Ми не хочемо гратися в ігри з війною. Кожен день війни – це втрата життів наших людей, а це найдорожче, що ми маємо”, − зазначив Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні є міцне розуміння питань безпеки з нашими європейськими партнерами.

Зеленський: Україна не визнає окуповані території

“Партнери знають наші червоні лінії, що ми не визнаємо окуповані території територіями РФ... Це моя політична воля як Президента. І це політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права і Конституції України”, − наголосив Зеленський.

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Він водночас відзначив, що питання окупованих територій піднімалося, і це свідчить про те, що “американці все більше і більше вникають в суть” війни.

“В офіційному документі, з яким вийшли команди після зустрічі, питання територій немає. Але це не значить, що це питання не піднімалось. Піднімалися різні питання. Американці все більше і більше вникають в суть”, − зауважив глава держави.

Зеленський заявив, що Путін спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії

“Вчора ми почули заяви Путіна – він висуває деякі умови, які чітко показують: він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна – це завжди було очевидним, і це є очевидним зараз. Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі”, – наголосив Зеленський.

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Глава держави пояснив, що Путін робить усе можливе, щоб саботувати дипломатію, висуваючи надзвичайно складні та неприйнятні умови ще до припинення вогню.

“Путін не може вийти із цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим... Путін спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії так само, як він це зробив із “Мінськом”, марнуючи дні, тижні й місяці на беззмістовні переговори, поки його зброя й далі вбиває людей. Кожна умова, яку висуває Путін, – це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію. Ось як працює Росія. І ми попереджали про це”, – підсумував Зеленський.

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Він наголосив, що Україна не повинна допустити, щоб війна затягнулася.

Зеленський закликав США й партнерів до тиску на Путіна

“Ми провели конструктивні переговори з американцями. Продовжимо співпрацю з європейцями та іншими партнерами. Я вдячний Саудівській Аравії і всім, хто допомагає з посередництвом і переговорними майданчиками. Я рішуче закликаю всіх, хто має вплив на Росію, особливо Сполучені Штати, зробити сильні кроки, які можуть допомогти. Тиск має бути спрямований на того, хто не хоче зупинити війну. Тиск має бути на Росію. Тільки рішучі дії можуть припинити цю війну, що триває вже роками”, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що країни-партнери не повинні дозволити Путіну шукати причини продовжувати війну.

“Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, щоб забезпечити готовність Росії припинити війну – не шукати причин, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край. Путін сам війну не завершить. Але сили Америки достатньо, щоб змусити його це зробити. Потрібні сильні кроки. Потрібен сильний тиск на єдиного, хто хоче продовжувати цю війну. Саме це означає “мир завдяки силі”. Дякую всім, хто допомагає наблизити мир: Сполученим Штатам, Європі та всьому світу. Дякую всім партнерам, чия сила та дипломатія зрештою матимуть успіх!” – наголосив Президент.

Без України функціонування ЗАЕС неможливе – Зеленський

“Сама станція – це проблема для рускіх, велика проблема. І вона буде постійно підійматися. Тобто, в принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші і фахівці і час – кілька років. Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її відновити”, – розповів Зеленський.

Він також спрогнозував, що росіяни продовжать робити заяви про те, що ЗАЕС запрацює.

“Я впевнений, що вони хочуть її підключити і зараз. Мало того, я впевнений, що вони будуть робити політичні публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють “рускіє”. Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити”, – сказав Президент.

Він відзначив, що ситуація, в якій опинилася ЗАЕС, є проблемою й для України.

“Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості”, – зауважив Зеленський.

Під час “режиму тиші” можна підготувати мирний план

“Американська сторона запропонувала розпочати з безумовного припинення вогню. Потім, у період тиші, ми могли б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його. Ми готові”, – зазначив Зеленський.

Лідер держави наголосив, що українська сторона наполягає на необхідності контролю за дотриманням режиму тиші.

“Звісно, ми думаємо про гарантії безпеки. Звісно, ми думаємо про контроль за припиненням вогню. Але перший крок необхідний. Ми підтримуємо наших американських партнерів і Президента Трампа в цьому. Ми хочемо довіряти Америці та її Президенту. Україна готова діяти швидко та конструктивно. І ми попередили, що єдиною стороною, яка намагатиметься все саботувати, будемо не ми”, – додав він.

Україна представила США в Джидді “червоні лінії” для мирних переговорів

Україна не розглядатиме відмову від членства в НАТО як частину можливої мирної угоди з Росією. Про це українська делегація повідомила США під час переговорів у Джидді.

Натомість Росія передала США список вимог, необхідних для укладення угоди про припинення війни в Україні та перезавантаження відносин між країнами. Умови Кремля обговорювалися офіційними особами Росії та США протягом останніх трьох тижнів (особисті та віртуальні зустрічі).

Водночас президент США зауважив, що його команда “отримала певні позитивні сигнали щодо припинення вогню” з російського боку.