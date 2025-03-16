Адміністрація Президента США відправила журналістів «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших мовників, що фінансуються США, в адміністративну відпустку.

Сталося це після того, як у п’ятницю Дональд Трамп підписав указ про скорочення Агентства глобальних медіа США (USAGM), якому підпорядковуються «Голос Америки», «Радіо Свобода» та інші міжнародні медіа.

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Співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку

Як пише Reuters, працівники «Голосу Америки» отримали електронний лист з повідомленням про адміністративну відпустку.

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При цьому за ними повністю зберігаються зарплати та пільг «до особливого розпорядження».

Співробітникам повідомили, що їм заборонять відвідувати свої офіси. Вони повинні здати перепустки для преси, службові телефони та інше обладнання.

Колишній журналіст української служби «Голосу Америки» Остап Яриш підтвердив, що практично всі його колеги з «Голосу», отримали такі листи.

Більше по темі Рубіо поговорив телефоном з Лавровим Під час розмови йшлося, зокрема, про удари США по хуситах та відновлення двосторонніх зв’язків.

«Це означає, що відтепер «Голос Америки», який веде мовлення 49 мовами по всьому світу, призупиняє всю свою діяльність», - написав він.

Згодом керівник Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка підтвердив, що медіаресурс призупинив мовлення.

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«На цей час Голос Америки Українською призупинив мовлення. Усі працівники відправлені в адміністративну відпустку. Що буде далі - поки невідомо», - написав він та подякував всім колегам за «фантастичну роботу усі ці роки».

У службі «Голос Америки» нагадали, що організація створена у 1942 році для протидії нацистській пропаганді, є міжнародним медіа-мовником, який здійснює мовлення майже 50 мовами в інтернеті, на радіо та телебаченні.

У «Радіо Свобода» прокоментували рішення Трампа

Президент і генеральний директор «Радіо Свобода» Стівен Капус прокоментував повідомлення про скасування гранту на діяльність компанії.

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Він назвав це «величезним подарунком ворогам Америки».

«Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в Москві та Мінську святкуватимуть падіння Радіо Свобода/Радіо Свобода через 75 років. Якщо віддати перемогу нашим супротивникам, це зробить їх сильнішими, а Америку слабшою», - йдеться в його заяві.

Капус вказав на те, що протягом всієї історії Радіо Свобода компанія мала двопартійну підтримку в США.

«Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас за точними новинами та інформацією, не матимуть доступу до правди про Америку та світ», - додав він.