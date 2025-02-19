19 лютого до Києва з візитом прибув спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлогг, пише Sky News.

Спецпредставник США Келлогг приїхав до Києва − подробиці

На вокзалі Келлогга зустріла Пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

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Спецпосланець президента Штатів Дональда Трампа наголосив, що США розуміють необхідність гарантій безпеки. За словами Келлогга, він проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

“Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії − слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо”, − наголосив Келлогг.

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Трамп підтвердив запланований візит Келлогга до України

Раніше президент США заявляв, що поговорить із президентом України цього тижня, а його спеціальний посланник з питань України та Росії Кіт Келлогг незабаром відвідає Київ.

Більше по темі Стефанчук відреагував на заяву Трампа про вибори в Україні Очільник Верховної Ради наголосив, що Україна не копіюватиме російський стиль проведення виборів, де переможець відомий ще до початку процесу.

Окрім підтвердження візиту Келлогга Трамп більше жодних подробиць наводити не став.

Спецпосланник Келлогг раніше наголошував, що Україна має бути готова провести вибори під час війни.

Адміністрація наразі Трампа призупинила розробку мирного плану щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів