Трамп продовжує руйнувати спадщину і гордість Америки. У суботу, 15 березня, він підписав указ про значне скорочення семи агентств, що зачіпає «Голос Америки» і RFE/RL (Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода).

Білий дім виправдовує закриття «Голосу Америки» і RFE/RL тим, що це «гарантує, що платники податків більше не будуть залежати від радикальної пропаганди».

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Отже, офіційний «голос» Америки і легендарне радіо «Свобода» тепер вважаються небажаними рупорами демократії.

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Яка радість у Москві, Мінську і т.д.!

Трамп не тільки обійнявся з військовим злочинцем Владом і завдав удару по союзниках Америки, втершись в довіру до її ворогів, але й підірвав міжнародний правовий і безпековий порядок.

Під впливом свого цинічного, корисливого іконоборства він навіть змусив США (разом зі своїм залежним ізраїльським клієнтом Нетеняху) проголосувати в ООН проти решти демократичного світу в питанні варварської спроби Росії підкорити демократичну, європейську Україну.

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Раніше американський лідер заявляв про бажання обговорити з російським президентом пропозицію 30-денного припинення вогню в Україні.

Він дозволив таким, як Маск і Венс, ображати міжнародних лідерів, дозволивши навіть своєму спеціальному посланнику в Україні Келлогу порівняти героїчну Україну, що бореться з здирництвом Трампа, з упертим мулом, якого потрібно вдарити по голові американською дошкою.

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Трамп погрожує американській пресі

А в п’ятницю Трамп також посилив атаку на критичні до нього ЗМІ.

Він запропонував, як повідомляє Guardian, «дії преси повинні вважатися незаконними і підлягати розслідуванню».

Трамп заявив у виступі в Міністерстві юстиції: «Я вважаю, що CNN і MS-DNC, які буквально на 97,6% пишуть про мене погано, є політичними руками партії демократів, і, на мою думку, вони дійсно корумповані і вони незаконні, те, що вони роблять, є незаконним..... І це має припинитися, це має бути незаконно, вони впливають на суддів і вони дійсно змінюють законодавство, і це просто не може бути законним», - продовжив він.

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Насправді, мовчання Байдена, Гарріса, Блінкена, Бернса, Пауелла, О’Саллівана та інших щодо того, як Трамп-Маск та їхні поплічники знущаються над Україною та іншими, плазують перед Путіним, вихолощують Західний Альянс, ганьблять США та зраджують їхні основні цінності, було оглушливим.

Тож тепер ми маємо боротися з фейковими новинами не лише з Москви, але й з Білого дому, боротися за свободу преси також і в США та протидіяти різкому згортанню підтримки незалежних ЗМІ за кордоном з боку Адміністрації Трампа.

Який сумний і тривожний стан справ.

На щастя, є надія, як і повинно бути.

Згідно з новим опитуванням, опублікованим у п’ятницю, більшість американців не схвалюють підхід президента Трампа до відносин країни з Росією і його ставлення до ситуації в Україні....

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Опитування CNN, проведене SSRS, показало, що 59% респондентів не схвалюють підхід Трампа до відносин Вашингтона з Москвою. Близько 41 відсотка висловили протилежну думку. Щодо України, то 55 відсотків дорослого населення США не схвалюють управління президентом ситуацією в охопленій війною Україні, тоді як 44 відсотки сказали, що схвалюють його».

І Європа, разом з Канадою, також були натхненні тим, що Трамп взяв на себе роль перебіжчика.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.

Богдан Нагайло
Богдан Нагайло
Богдан Нагайло, головний редактор Kyiv Post, британсько-український журналіст. Живе в Києві, Україна. Раніше він був високопосадовцем Організації Об’єднаних Націй і радником з питань політики, а також директором Української служби Радіо Свобода.
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