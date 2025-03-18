Президент США Дональд Трамп 17 березня заявив, що його публічна суперечка з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була частиною стратегії тиску на Київ.

Метою було спонукати Україну до “правильних рішень” і мирної угоди.

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Трамп тиснув на Зеленського для “правильних рішень” щодо миру

Трамп також прокоментував припинення постачання зброї та розвідданих Україні, заявивши, що це не мало негативних наслідків для українських військ у Курській області Росії.

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Він пояснив свої дії гуманітарними міркуваннями, пов’язаними з людськими жертвами в конфлікті.

Суперечка між Трампом і Зеленським, як зазначається, посилила міжнародну увагу до політики США щодо України і викликала нові дискусії серед західних союзників.

Зеленський прокоментував суперечку з Трампом

Після суперечки, яка сталася у Білому дому, президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському каналу Fox News.

Більше по темі Трамп натякає, що тисне на Україну задля припинення вогню Президент США Дональд Трамп натякнув, що його гарячий обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

Глава держави прокоментував перепалку з Дональдом Трампом, відносини зі США та угоду про корисні копалини.

За словами президента, під час зустрічі в Білому домі він відреагував на некоректні факти про російську війну, кількість загиблих, причини ненависті до Путіна з боку українців, що зрештою призвело до суперечок з американською стороною.

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28 лютого

Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа переросла в суперечку в прямому ефірі.