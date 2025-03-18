Президент США Дональд Трамп 17 березня заявив, що його публічна суперечка з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була частиною стратегії тиску на Київ.

Метою було спонукати Україну до “правильних рішень” і мирної угоди.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Трамп тиснув на Зеленського для “правильних рішень” щодо миру

Трамп також прокоментував припинення постачання зброї та розвідданих Україні, заявивши, що це не мало негативних наслідків для українських військ у Курській області Росії.

Advertisement

Він пояснив свої дії гуманітарними міркуваннями, пов’язаними з людськими жертвами в конфлікті.

Суперечка між Трампом і Зеленським, як зазначається, посилила міжнародну увагу до політики США щодо України і викликала нові дискусії серед західних союзників.

Зеленський прокоментував суперечку з Трампом

Після суперечки, яка сталася у Білому дому, президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському каналу Fox News. 

Трамп натякає, що тисне на Україну задля припинення вогню
Більше по темі

Трамп натякає, що тисне на Україну задля припинення вогню

Президент США Дональд Трамп натякнув, що його гарячий обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

Глава держави прокоментував перепалку з Дональдом Трампом, відносини зі США та угоду про корисні копалини.

За словами президента, під час зустрічі в Білому домі він відреагував на некоректні факти про російську війну, кількість загиблих, причини ненависті до Путіна з боку українців, що зрештою призвело до суперечок з американською стороною.

Advertisement

28 лютого

Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа переросла в суперечку в прямому ефірі. 

 

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
ПОГЛЯД: Генерал Келлоґґ гріє лавку під час мирних переговорів
Чак Пфаррер
бер. 14
Китайський флот оточив Австралію? Що відбувається
Київ Пост
бер. 12
ПОГЛЯД: Перемир’я – це ще не мир. Що далі?
Ігор Тишкевич
бер. 12
Україно-американські перемовини. Результат дратує російських пропагандистів
Сергій Костеж
бер. 12
Більше про Дональд Трамп
Думки вголос: Належні умови для справедливого, тривалого миру Путін
ПОГЛЯД: Думки вголос: Належні умови для справедливого, тривалого миру
Богдан Нагайло
4г тому
Трамп вважає, що Росія готова до перемир’я з Україною Путін
Трамп вважає, що Росія готова до перемир’я з Україною
Київ Пост
6г тому
Опитування: більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо України та економіки Путін
Опитування: більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо України та економіки
Кейті Лівінгстоун
7г тому
Стратегія Трампа щодо України: плутанина, хаос, вже є угода з Росією? Путін
ПОГЛЯД: Стратегія Трампа щодо України: плутанина, хаос, вже є угода з Росією?
Міхал Куявський
7г тому
Читати далі
ПОЯСНЕННЯ: 30-денне перемир’я в Україні – що відомо Путін
ПОЯСНЕННЯ: 30-денне перемир’я в Україні – що відомо
Лео Чіу
44хв тому
Україна та ще 7 країн можуть залишитися без лікування ВІЛ США
Україна та ще 7 країн можуть залишитися без лікування ВІЛ
Київ Пост
1г тому
Трамп натякає, що тисне на Україну задля припинення вогню США
Трамп натякає, що тисне на Україну задля припинення вогню
Юлія Струк
2г тому
Путін вимагає призупинення постачань зброї в Україну під час припинення вогню Путін
Путін вимагає призупинення постачань зброї в Україну під час припинення вогню
Київ Пост
2г тому
" Попередній Ворожі дрони налетіли на інфраструктуру на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Далі » Росія відновила польоти літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50У