Президент США Дональд Трамп 17 березня заявив, що його публічна суперечка з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була частиною стратегії тиску на Київ.
Метою було спонукати Україну до “правильних рішень” і мирної угоди.
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Трамп тиснув на Зеленського для “правильних рішень” щодо миру
Трамп також прокоментував припинення постачання зброї та розвідданих Україні, заявивши, що це не мало негативних наслідків для українських військ у Курській області Росії.
Він пояснив свої дії гуманітарними міркуваннями, пов’язаними з людськими жертвами в конфлікті.
Суперечка між Трампом і Зеленським, як зазначається, посилила міжнародну увагу до політики США щодо України і викликала нові дискусії серед західних союзників.
Зеленський прокоментував суперечку з Трампом
Після суперечки, яка сталася у Білому дому, президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському каналу Fox News.
Трамп натякає, що тисне на Україну задля припинення вогню
Глава держави прокоментував перепалку з Дональдом Трампом, відносини зі США та угоду про корисні копалини.
За словами президента, під час зустрічі в Білому домі він відреагував на некоректні факти про російську війну, кількість загиблих, причини ненависті до Путіна з боку українців, що зрештою призвело до суперечок з американською стороною.
28 лютого
Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.
Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа переросла в суперечку в прямому ефірі.