Держава-агресор росія розширює кількість підрозділів ІПСО у складі збройних сил, повідомляє пресслужба ГУР.

«Спецпідрозділи інформаційного впливу з’явились, зокрема, у складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій зс рф», – йдеться у повідомленні української розвідки.

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Як Росія збільшує кількість фахівців з ІПСО – що відомо

У ГУР зазначають, що Росія давно почала збільшувати кількість фахівців для проведення ІПСО, зокрема, проти України. Так, за даними розвідки, для комплектування новостворених підрозділів ще у квітні 2024 року російський уряд держави-агресора запровадив окрему групу військових спеціальностей ― “Інформаційне протиборство”.

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На виключну важливість такої роботи вказує той факт, що «підготовка фахівців з ІПСО відбувається у військовій академії генштабу зс рф та військово-космічній академії ім. можайського».

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«Переміщення таких спеціалістів між військовими частинами без погодження зі штабами військових округів ― заборонене», – наголошують у ГУР.

У пресслужбі управління резюмубть, що збільшення кількості підрозділів інформаційного впливу в структурі армії держави-агресора росії свідчить про намір ворога збільшити масштаб інформаційно-психологічних атак проти України.

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СБУ попереджала про активізацію інформаційних диверсій РФ

У лютому Служба безпеки України застерігала громадян щодо активізації інформаційних диверсій з боку російських спецслужб, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.

Протягом останнього часу спостерігалося значне збільшення інформаційних атак, метою яких є роз’єднання суспільства та штучне створення протестних настроїв серед населення.

СБУ вживає всіх необхідних заходів для реагування та протидії існуючим та потенційним загрозам національній безпеці України.