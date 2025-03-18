Російська держдума пропонує впровадити обов’язковий навчальний блок із початкового військового вишколу у школах з 5 класу, а не лише для старшокласників, повідомив Центр протидії дезінформації.

Військова підготовка з 5 класу: РФ готує дітей до війни

Зараз у Росії, як і в радянські часи, початкова військова підготовка є обов’язковою лише для учнів 10-11 класів (відновлено після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році).

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Ініціатори пропозиції стверджують, що це дозволить населенню бути “готовим до будь-яких дій, будь-яких провокацій”.

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“Дітей у РФ з раннього віку привчають до думки, що... війна – це невід’ємна частина російського буття. Кремль прагне виховати ціле покоління росіян, яке без зайвих запитань піде зі зброєю в руках виконувати забаганки режиму”, – коментують у ЦПД.

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Росіяни спростили військовий облік на ТОТ Запоріжжя

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупаційна адміністрація спрощує військовий облік, що дозволить швидше ставити на облік чоловіків, включно з тими, хто вже відслужив.

В одному з окупованих сіл на Херсонщині місцевим мешканцям погрожують депортацією за відмову від російських паспортів. Окупанти викликають людей до самопроголошеної “адміністрації” і змушують оформлювати російське громадянство.

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Також окупаційна влада РФ звозить населення ТОТ у фільтраційні табори.