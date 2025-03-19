Пан Мельник зазначив, що основний контингент інструкторів для цього курсу складатимуть ветерани війни, які фізично не придатні до активної служби. Колишні учасники бойових дій, які бажають стати інструкторами військової підготовки, отримають державну підтримку для перекваліфікації на педагогів. Для студентів вишів з п’ятирічним курсом обов’язкові заняття з БВП розпочнуться з другого курсу, а з чотирирічним – на першому курсі.

Практичні заняття «будуть проводитися під час канікул, щоб не заважати основному навчальному процесу... Студенти, які будуть визнані непридатними до військової служби, будуть звільнені від проходження практичних занять», – повідомила в п’ятницю агенція «Факти».

Для громадян України чоловічої статі до 90 годин обов’язкових і переважно аудиторних занять додається обов’язковий блок польових/практичних занять з військових дисциплін тривалістю 210 академічних годин, які проводитимуться у спеціалізованих навчальних центрах Збройних сил України ( ЗСУ ), повідомив Мельник.

За його словами, невідвідування студентом/студенткою занять з БВП буде підставою для відрахування з державного навчального закладу. Без проходження базової військової підготовки випускники не матимуть права на працевлаштування на державні посади, які вимагають вищої освіти, зокрема, в Міністерстві внутрішніх справ і Генеральній прокуратурі.

«Всі студенти і студентки з українським громадянством будуть зобов’язані пройти 90 академічних годин базової військової підготовки для отримання будь-якого ступеня», – сказав заступник міністра оборони бригадний генерал Сергій Мельник в інтерв’ю інформаційній агенції «Факти».

З 1 вересня 2025 року в Україні запроваджується обов’язкова базова військова підготовка (БВП) для всіх студентів вищих навчальних закладів і технікумів, повідомив представник Міністерства оборони. У січні Верховна Рада України ухвалила закон про обов’язкову військову підготовку студентів.

«Зараз кожен громадянин України, враховуючи, що на нас напав агресор, Російська Федерація, повинен опановувати військову техніку та знання. За цим майбутнє. Це на користь не лише військовослужбовцям, наприклад, тим, хто хоче стати військовим, а й цивільним чоловікам», – сказав він.

Advertisement

Студентки можуть проходити 210-годинний блок практичних занять/польової підготовки за бажанням, але для цього вони повинні зголоситися на цю підготовку, дати згоду на внесення їхніх імен до національного реєстру особового складу територіальної оборони та скласти іспит з фізпідготовки, як і студенти.

У січні президент України Володимир Зеленський заявив, що загальна чисельність ЗСУ становить близько 880 000 військовослужбовців, з яких близько 8 відсотків – жінки. 8 березня Міністерство оборони повідомило, що в ЗСУ служать понад 70 000 жінок, з яких близько 5 500 – на передовій з підвищеним ризиком, а майже 20 000 – у передових підрозділах поблизу лінії фронту. Ще 3 000 - 5 000 українок, за повідомленнями ЗМІ, служать у безпосередній близькості до фронту в поліції, прикордонних військах і підрозділах ДСНС.

Advertisement

Українська армія вже не перший рік потерпає від нестачі особового складу. В країні діє загальний призов, але йому не підлягають чоловіки віком від 18 до 24 років. Обов’язкові курси військових знань і навичок, які викладаються в університеті, не зобов’язують чоловіків цієї вікової категорії до служби, але вони піти служити добровільно, зазначив Мельник.

Після завершення БВП студенти складатимуть військову присягу, отримають військову спеціальність і будуть звільнені від призову на строкову військову службу. З іншого боку, будь-який українець, який не пройде повний 300-годинний курс, підлягатиме призову на військову службу, сказав Мельник.

Advertisement

Згідно з даними, опублікованими Міністерством освіти, у 2025 році в Україні налічується 164 заклади вищої освіти, в яких навчаються понад 1,1 мільйона студентів. Депутати, які проголосували за закон про БВП, зазначають, що понад 100 000 випускників, які пройдуть БВП, в майбутньому стануть основним резервом для ЗСУ, особливо молодших офіцерів і сержантів.

Підготовка цивільних українців і українок, які бажають приєднатися до бойових підрозділів ЗСУ, наразі є несистематичною і подекуди безсистемною: деякі кандидати проходять багатомісячні військові курси, які інколи проводять інструктори НАТО за межами України, а інші проходять базовий курс тривалістю близько місяця перед відправкою до фронтових підрозділів.

Багато кращих бойових підрозділів ЗСУ доповнюють підготовку новобранців інтенсивними бойовими курсами тривалістю в місяць або більше, які проводять досвідчені сержанти та інші ветерани. У суботу 93-тя механізована бригада «Холодний Яр» – одна з найкращих у ЗСУ – опублікувала звіт, у якому розповіла про те, як новобранці керують бойовою машиною піхоти, штурмують окопи, обходять мінні загородження та орієнтуються на місцевості в снігових умовах.

Старший сержант одного з батальйонів бригади з позивним «Спрут» розповів, що під час початкової підготовки молодих солдатів навчили основним військовим дисциплінам, але вони потребують більше практики з тактичної підготовки та бойового злагодження. За його словами, додаткову підготовку проводять ветерани бойових дій.

Новобранці проходять додаткову піхотну та штурмову підготовку на полігоні 93-ї окремої мотопіхотної бригади «Холодний Яр» на сході України. Фото опубліковане 16 березня 2025 року.

У лютому Україна оголосила про початок набору добровольців віком від 18 до 24 років. Згідно зі статистикою ЗСУ, оприлюдненою в понеділок, вже є перші результати: отримано 45 657 індивідуальних заявок, з яких 1 086 – минулого тижня.

Міністерство оборони повідомило, що 9 379 кандидатів вже розпочали процес оформлення на службу, в тому числі 216 – за останній тиждень (21% з них – жінки). Найвищий відсоток жінок-добровольців у Чернівецькій області (44%), а також у Хмельницькій (39%) та Вінницькій областях (38%), йдеться у повідомленні.