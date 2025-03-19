Сьогодні Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову.

Зокрема, обговорять подробиці наступних кроків щодо досягненння миру, заявив Зеленський під час спільної пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Розмова Зеленського та Трампа 19 березня - подробиці

“Сьогодні в мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків.

У нас вже дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. Я вважаю, що все правильно йшло… І я думаю, що почую від нього деталі його розмови (з Путіним) сьогодні”, - сказав Президент України.

Advertisement

“Було за ніч 150 дронів, в тому числі по об’єктах енергетики. Удари були по транспорту, вражено було, на жаль, дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі.

Тобто слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, потрібна підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей”, - сказав Зеленський.

Більше по темі Україна не погодиться на визнання своїх окупованих територій російськими - Зеленський Головні заяви Володимира Зеленського з брифінгу 19 березня 2025 року: про Росію, переговори з США, мирні переговори та територіальні поступки.

Він також повідомив, що сьогодні проведе зустріч зі представниками оборонних кампаній Фінляндії і обговорить спільне виробництво.

Advertisement

Окрім того, міністри України та Фінляндії підпишуть документ, який започаткує коаліцію цивільного захисту.

Росія зацікавлена у продовженні війни, - Зеленський

Росія захоче, щоб партнери не допомагали Україні, однак це виглядає дивно, якщо РФ не збирається далі воювати, заявив Президент України Володимир Зеленський.

“Я думаю, що ніхто не може впливати на США щодо допомоги Україні або іншим країнам. Це рішення особисте президента Трампа, на мою думку. Так, Росія буде хотіти, щоб партнери нам не допомагали, тому що це послаблення українських позицій.

Хоча виглядає дуже дивно, якщо ти не збираєшся далі воювати проти нас і дійсно хочеш миру, я маю на увазі Путіна, то чому тобі боятися української армії?”, - сказав Зеленський.

Advertisement

За його словами, важливою допомогою є обмін розвідданими. Якщо немає американських даних, Україна втрачає “точність польоту або виходу балістики”.

“Для чого це Путіну? Якщо він не хоче нас вбивати, для чого йому боротись, щоб президент Трамп зупинив нам цю інформацію? Це говорить про те, що це неадекватні вимоги. Це говорить про те, що він хоче, щоб ми не отримали інформацію, коли летить балістика по-українським цивільним, тому що балістикою вони б’ють по цивільній інфраструктурі”, - наголосив Зеленський.

Він додав, що це говорить про продовження війни, і не вважає, “що треба йти на будь-які поступки щодо допомоги Україні, а навпаки треба посилювати допомогу Україні, тому що це сигнал, що Україна готова до будь-яких сюрпризів від “русскіх”.

Advertisement

Путін наказав не бити по енергетиці України 30 днів після розмови з Трампом

Президент Росії Владімір Путін погодився на 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

У вівторок Трамп і Путін провели довгоочікувану телефонну розмову, яка тривала понад 90 хвилин. Представник Білого дому заявив, що розмова “пройшла добре” приблизно через годину після початку розмови.

У Кремлі заявили, що Путін також обговорив “низку важливих моментів”, пов’язаних із забезпеченням режиму припинення вогню вздовж лінії фронту.

Київ погодився на пропозицію США про 30-денне припинення вогню 11 березня після восьмигодинної дискусії між високопосадовцями США та України в Саудівській Аравії.

Суперечка Зеленського і Трампа

27 лютого президент Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою 28 лютого. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Advertisement

Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.

Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.

На тлі таких заяв європейські політики виступили з підтримкою України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - не добре для обох сторін.

В інтерв’ю Fox News він наголосив, що партнери мають знати позицію України. Володимир Зеленський зазначив, що Київ хоче миру. Але це має бути справедливий та тривалий мир.

Advertisement

Крім того, Україна прагне отримати гарантії безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що без допомоги США «нам буде важко». Однак, впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати.

2 березня в коментарі британським ЗМІ Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про видобуток корисних копалин зі США.