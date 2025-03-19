Міністр оборони Польщі Павло Бейда для RMF24 розповів про плани країни посилення захисту регіонів, що межують із Росією та Білоруссю. За його словами, у Польщі немає протипіхотних мін, якими вони хочуть прикрити свої кордони, але є можливість виготовити їх.

«У нас немає вибору. Ситуація на кордоні складна. Я говорю про польсько-білоруський і польсько-російський кордони… Це буде один із елементів Східного щита.

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У нас є занепокоєння, що Білорусь ходить на п’яти Росії. Усе, що скаже Путін, Лукашенко погодиться. Зверніть увагу, з якого боку атакували Україну. З боку Білорусі.

У нас немає протипіхотних мін, але у нас є можливості їх виробляти», - сказав заступник голови Міноборони Польщі.

Польща та країни Балтії закликали вийти з Оттавської конвенції

Нещодавно міністерство оборони Литви опублікувало копію листа, підписаного міністрами оборони Литви, Польщі, Латвії та Естонії, із закликом вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. На тлі цих подій відбулася заява щодо оборони кордонів Польщі.

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У спільному листі йдеться про «значне погіршення» ситуації з безпекою в регіоні та «значне збільшення» військових загроз країнам-членам НАТО, що межують із Росією і Білоруссю.