Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії ухвалив рішення про подвоєння обсягів фінансування проєктів реконструкції в Україні до 100 мільйонів швейцарських франків.
Про це повідомляє міністерство економіки України.
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Відбудова України: Швейцарія виділяє 100 млн франків на проєкти
Це рішення є частиною швейцарської програми допомоги Україні на період 2025-2028 років, з загальним бюджетом 1,5 мільярда швейцарських франків, що є початком 12-річної програми підтримки на загальну суму 5 мільярдів франків.
«Додаткові 50 мільйонів швейцарських франків будуть використані для проєктів з відновлення України, що реалізуються спільно зі швейцарськими компаніями.
Ця програма спрямована на реалізацію проєктів, що сприяють захисту цивільного населення, відбудові інфраструктури та комунальних послуг, а також модернізації державних послуг», – заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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У зв’язку зі збільшенням фінансування, кінцевий термін подачі заявок перенесено на 31 березня 2025 року. Компанії, які вже надали документи, можуть внести в них корективи.
Участь у конкурсі можуть взяти швейцарські компанії, зареєстровані в Україні, які здатні суттєво допомогти у відновленні та сприяти економічному зростанню країни.
Міністерство повідомило, що оновлені умови конкурсу не вимагають повторної подачі заявок.
Проте компанії, які вже подали свої пропозиції, можуть внести в них зміни.
Нагадаємо, що про плани довгострокової підтримки України уряд Швейцарії оголосив у квітні 2024 року, пообіцявши виділити 5 мільярдів франків протягом наступних 12 років.
Швейцарія підтримала скасування заборони на реекспорт зброї в Україну
Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що підтримує ідею скасування чинної заборони на передачу зброї швейцарського виробництва з інших держав в Україну.
За її словами, труднощі, з якими стикається оборонна промисловість, становлять загрозу для національної безпеки.
Президентка підкреслила, що Швейцарія не планує здійснювати прямі постачання зброї до країн, що беруть участь у військових конфліктах. Водночас, незважаючи на традиційний нейтралітет, Швейцарія в 2022 році увійшла до числа 14 найбільших світових експортерів озброєння.