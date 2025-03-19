Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії ухвалив рішення про подвоєння обсягів фінансування проєктів реконструкції в Україні до 100 мільйонів швейцарських франків.

Про це повідомляє міністерство економіки України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Відбудова України: Швейцарія виділяє 100 млн франків на проєкти

Це рішення є частиною швейцарської програми допомоги Україні на період 2025-2028 років, з загальним бюджетом 1,5 мільярда швейцарських франків, що є початком 12-річної програми підтримки на загальну суму 5 мільярдів франків.

Advertisement

«Додаткові 50 мільйонів швейцарських франків будуть використані для проєктів з відновлення України, що реалізуються спільно зі швейцарськими компаніями. 

Ця програма спрямована на реалізацію проєктів, що сприяють захисту цивільного населення, відбудові інфраструктури та комунальних послуг, а також модернізації державних послуг», – заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У Нідерландах відмовляють українським біженцям через брак місць
Більше по темі

У Нідерландах відмовляють українським біженцям через брак місць

У муніципалітетах критична ситуація з розміщенням, більшість центрів переповнені.

У зв’язку зі збільшенням фінансування, кінцевий термін подачі заявок перенесено на 31 березня 2025 року. Компанії, які вже надали документи, можуть внести в них корективи.

Участь у конкурсі можуть взяти швейцарські компанії, зареєстровані в Україні, які здатні суттєво допомогти у відновленні та сприяти економічному зростанню країни.

Advertisement

Міністерство повідомило, що оновлені умови конкурсу не вимагають повторної подачі заявок.

Проте компанії, які вже подали свої пропозиції, можуть внести в них зміни.

Нагадаємо, що про плани довгострокової підтримки України уряд Швейцарії оголосив у квітні 2024 року, пообіцявши виділити 5 мільярдів франків протягом наступних 12 років.

Швейцарія підтримала скасування заборони на реекспорт зброї в Україну

Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що підтримує ідею скасування чинної заборони на передачу зброї швейцарського виробництва з інших держав в Україну.

За її словами, труднощі, з якими стикається оборонна промисловість, становлять загрозу для національної безпеки.

Advertisement

Президентка підкреслила, що Швейцарія не планує здійснювати прямі постачання зброї до країн, що беруть участь у військових конфліктах. Водночас, незважаючи на традиційний нейтралітет, Швейцарія в 2022 році увійшла до числа 14 найбільших світових експортерів озброєння.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Українці за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів
Інтерфакс-Україна
бер. 12
Британія готова ввести власні війська в Україну на роки
Київ Пост
2д тому
ПОГЛЯД: Трамп, Зеленський і нова Україна колишнього російського виробника зброї
Степан Степаненко
бер. 12
Шведський інвестор: п’ять речей, які варто знати про розвиток українського озброєння
Стефан Коршак
2д тому
Більше про Європа
Трамп виконує путінський план поразки України Путін
ПОГЛЯД: Трамп виконує путінський план поразки України
Тімоті Еш
8г тому
Польща та країни Балтії закликали вийти з Оттавської конвенції Росія
Польща та країни Балтії закликали вийти з Оттавської конвенції
Стів Браун
10г тому
США можуть відмовитися від посади головнокомандувача НАТО в Європі Росія
США можуть відмовитися від посади головнокомандувача НАТО в Європі
Київ Пост
12г тому
Україна та Чехія поглиблюють співпрацю в оборонній промисловості Європа
Україна та Чехія поглиблюють співпрацю в оборонній промисловості
Київ Пост
12г тому
Читати далі
Шольц і Макрон пообіцяли продовжити військову допомогу Україні Європа
Шольц і Макрон пообіцяли продовжити військову допомогу Україні
Київ Пост
4г тому
Життя в Європі без соціальної допомоги: скільки коштує комфортне життя? Європа
Життя в Європі без соціальної допомоги: скільки коштує комфортне життя?
Вікторія Рокицька
6г тому
У Нідерландах відмовляють українським біженцям через брак місць Європа
У Нідерландах відмовляють українським біженцям через брак місць
Київ Пост
7г тому
Україна не погодиться на визнання своїх окупованих територій російськими - Зеленський Європа
Україна не погодиться на визнання своїх окупованих територій російськими - Зеленський
За матеріалами Укрінформ
7г тому
" Попередній Польща захистить кордони з Росією та Білоруссю за допомогою мінних полів
Далі » Шольц і Макрон пообіцяли продовжити військову допомогу Україні