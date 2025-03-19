Після зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона у Берліні, лідери країн заявили про продовження підтримки та військової допомоги для України.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на німецьке медіа n-tv.

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«Ми обидва згодні: Україна може покладатися на нас, Україна може покладатися на Європу, і ми їх не підведемо», – сказав Шольц після зустрічі з Макроном.

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Німеччина буде надалі підтримувати Україну - докладніше

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Посадовці обговорили низку безпекових питань, повідомив після розмови Зеленський.

Німеччина підтримуватиме Україну в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами до досягнення справедливого, всеосяжного і тривалого миру, повідомили на сайті уряду, запевнив Зеленського Шольц під час цієї розмови.

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Макрон закликав розробити план гарантій безпеки для України

Раніше Президент Франції Еммануель Макрон закликав військових лідерів близько тридцяти країн розробити “план визначення надійних гарантій безпеки” для України в разі укладення мирної угоди з Росією.

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За словами Макрона, “з огляду на прискорення мирних переговорів”, є необхідність “перейти від концепції до конкретного плану”, щоб визначити надійні гарантії безпеки для забезпечення міцного та тривалого миру в Україні.