Президент США Дональд Трамп відзвітував про “дуже хорошу та змістовну” телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Значна частина розмови з Зеленським базувалася на вчорашній розмові з Путіним, - Трамп

Трамп заявив, що розмова тривала близько години.

За його словами, значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним “з метою узгодження запитів і потреб Росії і України”.

Advertisement

“Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і Радника з питань національної безпеки Майкла Волца дати точний опис обговорюваних питань”, – підсумував Трамп.

Путін наказав не бити по енергетиці України 30 днів після розмови з Трампом

Президент Росії Владімір Путін погодився на 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Більше по темі Трамп виконує путінський план поразки України З усього видно, що в своєму відчайдушному намаганні нормалізувати американо-російські відносини за будь-яку ціну Трамп готовий задовольнити всі вимоги Путіна.

У вівторок Трамп і Путін провели довгоочікувану телефонну розмову, яка тривала понад 90 хвилин. Представник Білого дому заявив, що розмова “пройшла добре” приблизно через годину після початку розмови.

У Кремлі заявили, що Путін також обговорив “низку важливих моментів”, пов’язаних із забезпеченням режиму припинення вогню вздовж лінії фронту.

Advertisement

Київ погодився на пропозицію США про 30-денне припинення вогню 11 березня після восьмигодинної дискусії між високопосадовцями США та України в Саудівській Аравії.