Президент США Дональд Трамп відзвітував про “дуже хорошу та змістовну” телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Значна частина розмови з Зеленським базувалася на вчорашній розмові з Путіним, - Трамп

Трамп заявив, що розмова тривала близько години.

За його словами, значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним “з метою узгодження запитів і потреб Росії і України”. 

Advertisement

“Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і Радника з питань національної безпеки Майкла Волца дати точний опис обговорюваних питань”, – підсумував Трамп.

Путін наказав не бити по енергетиці України 30 днів після розмови з Трампом

Президент Росії Владімір Путін погодився на 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп виконує путінський план поразки України
Більше по темі

Трамп виконує путінський план поразки України

З усього видно, що в своєму відчайдушному намаганні нормалізувати американо-російські відносини за будь-яку ціну Трамп готовий задовольнити всі вимоги Путіна.

У вівторок Трамп і Путін провели довгоочікувану телефонну розмову, яка тривала понад 90 хвилин. Представник Білого дому заявив, що розмова “пройшла добре” приблизно через годину після початку розмови.

У Кремлі заявили, що Путін також обговорив “низку важливих моментів”, пов’язаних із забезпеченням режиму припинення вогню вздовж лінії фронту.

Advertisement

Київ погодився на пропозицію США про 30-денне припинення вогню 11 березня після восьмигодинної дискусії між високопосадовцями США та України в Саудівській Аравії.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
ПОГЛЯД: Генерал Келлоґґ гріє лавку під час мирних переговорів
Чак Пфаррер
бер. 14
ПОГЛЯД: Стратегія Трампа щодо України: плутанина, хаос, вже є угода з Росією?
Міхал Куявський
1д тому
Волтц наполягає, Україна має поступитися територіями в обмін на гарантії безпеки
Джон Моретті
2д тому
Опитування: більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо України та економіки
Кейті Лівінгстоун
1д тому
Більше про Дональд Трамп
«США – імперія, що старіє, наші задачі незмінні» – реакція росіян на перемовини Путіна з Трампом ЕКСКЛЮЗИВ Путін
«США – імперія, що старіє, наші задачі незмінні» – реакція росіян на перемовини Путіна з Трампом
Сергій Костеж
7г тому
Зеленський заявив, що сьогодні поговорить з Трампом США
Зеленський заявив, що сьогодні поговорить з Трампом
Інтерфакс-Україна
7г тому
Трамп спростував вимогу Путіна щодо припинення допомоги Україні Путін
Трамп спростував вимогу Путіна щодо припинення допомоги Україні
Київ Пост
9г тому
В неділю США та Росія проведуть переговори щодо України в Джидді Путін
В неділю США та Росія проведуть переговори щодо України в Джидді
Київ Пост
10г тому
Читати далі
“Козир” у Білому домі: грає так, як йому заманеться США
ПОГЛЯД: “Козир” у Білому домі: грає так, як йому заманеться
Джеффрі Фішер
1г тому
Україна не погодиться на визнання своїх окупованих територій російськими - Зеленський Європа
Україна не погодиться на визнання своїх окупованих територій російськими - Зеленський
За матеріалами Укрінформ
3г тому
Трамп виконує путінський план поразки України Путін
ПОГЛЯД: Трамп виконує путінський план поразки України
Тімоті Еш
4г тому
Вбивство Кеннеді: Трамп розсекретив тисячі документів США
Вбивство Кеннеді: Трамп розсекретив тисячі документів
Київ Пост
5г тому
" Попередній Шольц і Макрон пообіцяли продовжити військову допомогу Україні