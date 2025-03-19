Президент США Дональд Трамп відзвітував про “дуже хорошу та змістовну” телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Значна частина розмови з Зеленським базувалася на вчорашній розмові з Путіним, - Трамп
Трамп заявив, що розмова тривала близько години.
За його словами, значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним “з метою узгодження запитів і потреб Росії і України”.
“Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і Радника з питань національної безпеки Майкла Волца дати точний опис обговорюваних питань”, – підсумував Трамп.
Путін наказав не бити по енергетиці України 30 днів після розмови з Трампом
Президент Росії Владімір Путін погодився на 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Трамп виконує путінський план поразки України
У вівторок Трамп і Путін провели довгоочікувану телефонну розмову, яка тривала понад 90 хвилин. Представник Білого дому заявив, що розмова “пройшла добре” приблизно через годину після початку розмови.
У Кремлі заявили, що Путін також обговорив “низку важливих моментів”, пов’язаних із забезпеченням режиму припинення вогню вздовж лінії фронту.
Київ погодився на пропозицію США про 30-денне припинення вогню 11 березня після восьмигодинної дискусії між високопосадовцями США та України в Саудівській Аравії.