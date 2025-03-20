З нагоди Дня весняного рівнодення, який відзначається в Японії 20 березня, у Посольстві України відбувся невеликий прийом, присвячений відкриттю Українського дому.

“Тепер в Японії є Український дім. Ганбаре! [Успіхів! – ред.]”, – зазначив Корсунський.

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Про це повідомив Посол України в Японії Сергій Корсунський.

В Японії офіційно відкрито Український дім – громадську організацію, яка займатиметься розвитком двосторонніх культурних проєктів.

У Бразилії збудують сквер з українською символікою на честь українців

Українська громада бразильського міста Каскавел (штат Парана) незабаром матиме власний сквер “Україна”.

Сквер “Україна” розташовуватиметься на авеню Бразил, між вулицею Жакарезінью та авеню Барао-ду-Ріо-Бранко. Цей простір стане знаковим для понад 460 українських родин, які проживають у місті та зберігають свою культуру та традиції.

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Архітектура скверу відображатиме українські мотиви, а в його центрі з’являться пам’ятники, що нагадуватимуть про культурну спадщину Східної Європи. Ідея створення була довгоочікуваною мрією місцевої української громади.

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Українську площу в бразильському місті Куритиба урочисто відкрили у жовтні після масштабної реконструкції.