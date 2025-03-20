Фінляндія восьмий рік поспіль визнається лідером рейтингу найщасливіших країн, тоді як Україна займає 111-ту позицію серед 147 країн. 

Про це свідчить звіт World Happiness Report, який базується на результатах Всесвітнього опитування Gallup.

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Де Україна у світовому рейтингу щастя

У п’ятірку найщасливіших країн також входять Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди.

До двадцятки лідерів також належать Коста-Рика, Норвегія, Ізраїль, Люксембург, Мексика, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, Бельгія, Ірландія, Литва, Австрія, Канада, Словенія та Чехія. Сполучені Штати цього року опинилися на 24-му місці.

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За останній рік Україна втратила шість позицій у рейтингу, опустившись до 111-го місця.

Афганістан, як і раніше, займає останню сходинку рейтингу. Сьєрра-Леоне та Ліван знаходяться на передостанньому та третьому з кінця місцях відповідно.

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Доповідь, оприлюднена до Міжнародного дня щастя, який відзначається 20 березня, базується на опитуванні понад 150 тисяч осіб у понад 140 країнах.

Рейтинг формується на основі середніх оцінок рівня життя різних соціальних груп за останні три роки.

При цьому враховуються такі показники, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість здорового життя, свобода, щедрість та рівень корупції.

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