Румунія продовжила гуманітарну підтримку та допомогу вразливим категоріям біженців з України до 31 грудня 2025 року. Відповідний нормативний акт уряд Румунії ухвалив на засіданні 20 березня.

Про це пише Agerpres.

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Румунія продовжила виплати українським біженцям до кінця 2025 року

Допомога поширюється на тих, хто в’їхав до Румунії до 1 липня 2024 року і перебуває в місцях для біженців.

Розмір виплат становить 500 леїв ($109) на місяць на одну особу і 1500 леїв ($327) на місяць на сім’ю.

Допомога також доступна для осіб з інвалідністю, тимчасово непрацездатних, вагітних жінок (третій триместр) та інших вразливих категорій.

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Окремою постановою уряд уточнив механізм виплати одноразової допомоги біженцям з України, які прибули і отримали посвідку на проживання до 1 липня 2024 року. Розмір допомоги (на три місяці) складає 750 леїв на місяць на одну особу та 2000 леїв на місяць на сім’ю.

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Румунія може стати хабом для іноземних військ, які приїдуть в Україну

У лютому стало відомо, що Румунія планує й надалі допомагати Україні та розглядає варіант стати транзитним пунктом для направлення західних військових в Україну.

Тимчасово виконуючий обов’язки президента Румунії вважає, що розмови про відправлення військових в Україну передчасні через відсутність мирної угоди та недостатню підтримку парламенту.

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У Нідерландах відмовляють українським біженцям через брак місць

Через нестачу місць для проживання, муніципалітети Нідерландів змушені відмовляти у прийомі біженців з України.

Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) направила лист прем’єр-міністру країни, висловлюючи стурбованість, а очільники чотирьох великих міст звернулися до міністерства у справах притулку та міграції з вимогою оперативного реагування.

Організація «Червоний Хрест» зафіксувала збільшення числа громадян України, що потребують допомоги з розміщенням.

Якщо в грудні та січні по допомогу зверталися більше ніж 200 осіб, то у лютому − вже 400.

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