У Парижі наступного четверга, 27 березня, відбудеться саміт “коаліції охочих” щодо України за участю Президента Володимира Зеленського.
Про це повідомив Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X.
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Макрон скликає “коаліцію охочих” для обговорення допомоги Україні
Макрон зазначив, що саміт відбудеться після зустрічей начальників генеральних штабів (минулого тижня в Парижі) та заступників начальників оперативних штабів сьогодні в Лондоні.
Учасники саміту планують завершити роботу з підтримки української армії та побудови стійкої військової моделі для запобігання майбутнім вторгненням Росії.
“Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили. Ми хочемо захистити мир”, – додав Президент Франції.
Next Thursday in Paris, we will hold a summit of the coalition of volunteers in the presence of President @ZelenskyyUa.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025
This meeting follows last week’s gathering of military chiefs of staff in Paris and today’s meeting of operational deputy chiefs in London.
We will finalise…
Шольц і Макрон пообіцяли продовжити військову допомогу Україні
Після зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона у Берліні, лідери країн заявили про продовження підтримки та військової допомоги для України.
Макрон запропонував альтернативу європейським миротворцям в Україні
Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Посадовці обговорили низку безпекових питань, повідомив після розмови Зеленський.
Німеччина підтримуватиме Україну в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами до досягнення справедливого, всеосяжного і тривалого миру, повідомили на сайті уряду, запевнив Зеленського Шольц під час цієї розмови.
Макрон закликав розробити план гарантій безпеки для України.