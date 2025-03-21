У Парижі наступного четверга, 27 березня, відбудеться саміт “коаліції охочих” щодо України за участю Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X.

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Макрон скликає “коаліцію охочих” для обговорення допомоги Україні

Макрон зазначив, що саміт відбудеться після зустрічей начальників генеральних штабів (минулого тижня в Парижі) та заступників начальників оперативних штабів сьогодні в Лондоні.

Учасники саміту планують завершити роботу з підтримки української армії та побудови стійкої військової моделі для запобігання майбутнім вторгненням Росії.

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“Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили. Ми хочемо захистити мир”, – додав Президент Франції.

Шольц і Макрон пообіцяли продовжити військову допомогу Україні

Після зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона у Берліні, лідери країн заявили про продовження підтримки та військової допомоги для України.

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Розглядається можливість формування “коаліції охочих” серед країн НАТО і ЄС для створення миротворчих сил.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Посадовці обговорили низку безпекових питань, повідомив після розмови Зеленський.

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Німеччина підтримуватиме Україну в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами до досягнення справедливого, всеосяжного і тривалого миру, повідомили на сайті уряду, запевнив Зеленського Шольц під час цієї розмови.

Макрон закликав розробити план гарантій безпеки для України.

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