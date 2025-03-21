У Парижі наступного четверга, 27 березня, відбудеться саміт “коаліції охочих” щодо України за участю Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Макрон скликає “коаліцію охочих” для обговорення допомоги Україні

Макрон зазначив, що саміт відбудеться після зустрічей начальників генеральних штабів (минулого тижня в Парижі) та заступників начальників оперативних штабів сьогодні в Лондоні.

Учасники саміту планують завершити роботу з підтримки української армії та побудови стійкої військової моделі для запобігання майбутнім вторгненням Росії.

Advertisement

“Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили. Ми хочемо захистити мир”, – додав Президент Франції.