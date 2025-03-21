Під час візиту до Лондона глава МЗС Польщі Радослав Сікорський провів низку зустрічей, зокрема з Послом України у Великій Британії, генералом Валерієм Залужним (колишнім Головнокомандувачем ЗСУ).

Про це Сікорський повідомив у соцмережі Х.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Візит Сікорського до Лондона: переговори про Україну та Росію

Також відбулися переговори з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, радником з питань національної безпеки Великої Британії Джонатаном Пауеллом.

Зустріч із Залужним відбулась у Посольстві Польщі.

Advertisement

Виступаючи в Королівському коледжі оборонних студій, Сікорський заявив, що Путін прагне реваншу після розпаду СРСР.

“Нова вісь автократії загрожує нашим цінностям... Наше завдання – ... перемогти”, – сказав він, закликавши до спільних дій у рамках міжнародного демократичного альянсу.

Сікорський нагадав про історичні поразки Росії (Кримська війна, Японська війна, Перша світова, Польсько-більшовицька війна, Афганістан, Холодна війна), наголосивши, що Москва “не є непереможною”. Кожна поразка, за його словами, призводила до потрясінь і реформ у Кремлі.

У Скадовську вибухнув автомобіль з російськими військовими
Більше по темі

У Скадовську вибухнув автомобіль з російськими військовими

Внаслідок вибуху автомобіля Nissan загинули двоє російських офіцерів.

Він також розкритикував вимоги Росії щодо виборів в Україні: “Чому ми взагалі сприймаємо вимоги Путіна всерйоз, ніби він сам був обраний демократичним шляхом?”.

Advertisement

Сікорський у Лондоні говоритив про допомогу Україні

20-23 березня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський здійснює візит до Великої Британії, де проводить переговори, зокрема, з британським колегою Девідом Леммі.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи речника польського МЗС Павела Вронського.

Ключовими темами обговорення є результати американсько-російських переговорів, перспективи подальшої підтримки України та підготовка до зустрічі “Великої п’ятірки” ЄС (Німеччина, Польща, Франція, Іспанія, Італія) та Великої Британії 31 березня в  Мадриді. У зустрічі планується участь представника України Андрія Сибіги.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Найсучасніші винищувачі ВПС Франції патрулюють небезпечні райони Чорного моря
Стефан Коршак
бер. 14
ПОГЛЯД: Стратегія Трампа щодо України: плутанина, хаос, вже є угода з Росією?
Міхал Куявський
бер. 18
Опитування: більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо України та економіки
Кейті Лівінгстоун
бер. 18
Правила перетину кордону для українців зі статусом тимчасового захисту та без нього: як законно в’їхати в Польщу?
Вікторія Рокицька
гру. 27, 2024
Більше про Польща
Куди біженцям у Польщі звернутися по допомогу: дієві поради Українці за кордоном
Куди біженцям у Польщі звернутися по допомогу: дієві поради
Вікторія Рокицька
7г тому
Польща захистить кордони з Росією та Білоруссю за допомогою мінних полів Польща
Польща захистить кордони з Росією та Білоруссю за допомогою мінних полів
Київ Пост
2д тому
Польща та країни Балтії закликали вийти з Оттавської конвенції Росія
Польща та країни Балтії закликали вийти з Оттавської конвенції
Стів Браун
2д тому
Вихідні та свята в Польщі: календар на рік Українці за кордоном
Вихідні та свята в Польщі: календар на рік
Лія Власюк
бер. 16
Читати далі
Німецька митниця конфіскувала танкер російського тіньового флоту Росія
Німецька митниця конфіскувала танкер російського тіньового флоту
Київ Пост
3г тому
Неділя без покупок: як живе Польща з обмеженнями торгівлі Українці за кордоном
Неділя без покупок: як живе Польща з обмеженнями торгівлі
Вікторія Рокицька
4г тому
У Скадовську вибухнув автомобіль з російськими військовими Росія
У Скадовську вибухнув автомобіль з російськими військовими
Київ Пост
5г тому
США значно скорочують контроль за дотриманням санкцій Росією Путін
США значно скорочують контроль за дотриманням санкцій Росією
Київ Пост
6г тому
" Попередній Може, це Кремлю треба передишка? Українські дрони гатять по росіянах
Далі » Україна та Росія “за крок від повного припинення вогню” − Держдеп США