Під час візиту до Лондона глава МЗС Польщі Радослав Сікорський провів низку зустрічей, зокрема з Послом України у Великій Британії, генералом Валерієм Залужним (колишнім Головнокомандувачем ЗСУ).
Про це Сікорський повідомив у соцмережі Х.
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Візит Сікорського до Лондона: переговори про Україну та Росію
Також відбулися переговори з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, радником з питань національної безпеки Великої Британії Джонатаном Пауеллом.
Зустріч із Залужним відбулась у Посольстві Польщі.
Виступаючи в Королівському коледжі оборонних студій, Сікорський заявив, що Путін прагне реваншу після розпаду СРСР.
“Нова вісь автократії загрожує нашим цінностям... Наше завдання – ... перемогти”, – сказав він, закликавши до спільних дій у рамках міжнародного демократичного альянсу.
Сікорський нагадав про історичні поразки Росії (Кримська війна, Японська війна, Перша світова, Польсько-більшовицька війна, Афганістан, Холодна війна), наголосивши, що Москва “не є непереможною”. Кожна поразка, за його словами, призводила до потрясінь і реформ у Кремлі.
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Він також розкритикував вимоги Росії щодо виборів в Україні: “Чому ми взагалі сприймаємо вимоги Путіна всерйоз, ніби він сам був обраний демократичним шляхом?”.
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20-23 березня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський здійснює візит до Великої Британії, де проводить переговори, зокрема, з британським колегою Девідом Леммі.
Про це повідомив Укрінформ, цитуючи речника польського МЗС Павела Вронського.
Ключовими темами обговорення є результати американсько-російських переговорів, перспективи подальшої підтримки України та підготовка до зустрічі “Великої п’ятірки” ЄС (Німеччина, Польща, Франція, Іспанія, Італія) та Великої Британії 31 березня в Мадриді. У зустрічі планується участь представника України Андрія Сибіги.