Під час візиту до Лондона глава МЗС Польщі Радослав Сікорський провів низку зустрічей, зокрема з Послом України у Великій Британії, генералом Валерієм Залужним (колишнім Головнокомандувачем ЗСУ).

Про це Сікорський повідомив у соцмережі Х.

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Візит Сікорського до Лондона: переговори про Україну та Росію

Також відбулися переговори з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, радником з питань національної безпеки Великої Британії Джонатаном Пауеллом.

Зустріч із Залужним відбулась у Посольстві Польщі.

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Виступаючи в Королівському коледжі оборонних студій, Сікорський заявив, що Путін прагне реваншу після розпаду СРСР.

“Нова вісь автократії загрожує нашим цінностям... Наше завдання – ... перемогти”, – сказав він, закликавши до спільних дій у рамках міжнародного демократичного альянсу.

Сікорський нагадав про історичні поразки Росії (Кримська війна, Японська війна, Перша світова, Польсько-більшовицька війна, Афганістан, Холодна війна), наголосивши, що Москва “не є непереможною”. Кожна поразка, за його словами, призводила до потрясінь і реформ у Кремлі.

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Він також розкритикував вимоги Росії щодо виборів в Україні: “Чому ми взагалі сприймаємо вимоги Путіна всерйоз, ніби він сам був обраний демократичним шляхом?”.