Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія та Україна перебувають “всього за крок” від повного припинення вогню, після чого можна буде говорити про міцний мир.

Про це вона сказала в ефірі “NewsNation Now”, пише The Hill.

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Речниця Держдепу США: Україна і РФ за крок від припинення вогню

“Ми всього за крок до повного припинення вогню, і тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покластися народи України, Росії і всього світу, і саме цьому Америка допомогла сприяти, і саме це ми продовжуємо робити щодня...”, − заявила Брюс.

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Келлоґґ розповів, як відбуватиметься новий раунд переговорів в Ер-Ріяді

Переговори між США, Україною та Росією щодо припинення вогню відбудуться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у понеділок у форматі “човникової дипломатії”.

Українська та російська делегації перебуватимуть в окремих кімнатах, а американські представники спілкуватимуться з кожною стороною окремо, з’ясовуючи їхні умови.

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Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готується до нової зустрічі з представниками США, яка запланована на 24 березня у Саудівській Аравії.

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі − шлях до миру та двосторонні відносини України та США.