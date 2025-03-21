США значно скоротили участь в діяльності робочих груп, котрі мали контролювати виконання санкцій, які були запроваджені проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських чиновників.

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Напруга між США та ЄС через санкції проти Росії: скорочення контролю

За даними видання, США практично не залучені до роботи групи, яка мала контролювати запобігання надходженню до Росії деталей та обладнання, необхідних для виробництва військової техніки.

Також Вашингтон значно знизив свою активність в іншій групі, що відповідає за відстеження та забезпечення дотримання встановлених країнами G7 обмежень на ціни на російську нафту.

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Посадовці зазначають, що причини зменшення участі США залишаються невідомими: чи це свідоме рішення, чи наслідок нестачі кваліфікованих спеціалістів.

Відомо, що на деяких зустрічах США були представлені особами з нижчим статусом та обмеженими повноваженнями.

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Агентство Bloomberg пише, що санкції проти Росії стали джерелом напруженості між Вашингтоном та європейськими союзниками Києва, особливо на тлі прагнення президента США Дональда Трампа до врегулювання конфлікту.

Російський лідер Володимир Путін наполягає на скасуванні санкцій як умові можливої мирної угоди, що викликає опір з боку ЄС.

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Водночас Bloomberg повідомляє про заяви Трампа щодо готовності посилити санкції проти Москви у разі необхідності, хоча європейські посадовці не спостерігають ознак підготовки до такого кроку.

За словами джерел, американська сторона запевняє, що санкції залишаться в силі до завершення війни, і наразі Вашингтон не планує послаблення жодних обмежень.

Вони також додали, що певні зміни в санкційному режимі, ймовірно, стануть предметом будь-якої майбутньої угоди.

Можлива спільна робота США та “Газпрому” над міжнародними проєктами

14 березня стало відомо, що США аналізують варіанти партнерства з “Газпромом” у міжнародних енергетичних проєктах, що розглядається як потенційне зближення з Кремлем у контексті пошуку шляхів мирного врегулювання українського конфлікту.

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Європейські аналітики вважають, що попередні дискусії між представниками США та Росії вже відбулися, проте залишається невідомим, хто саме бере участь у цих переговорах та чи залучена до них адміністрація Трампа.

Наразі обговорення знаходяться на початковому етапі. Раніше президент Трамп виявляв інтерес до можливої співпраці, незважаючи на чинні санкції, спрямовані проти російського енергетичного сектору.

За припущеннями джерел Bloomberg, спільні енергетичні ініціативи можуть охоплювати Європу та Азію і розглядаються як частина американської стратегії з метою зменшення впливу російсько - китайських та російсько - іранських зв’язків.