Литва висловила готовність надати військовий контингент Україні, розглядаючи можливість участі в миротворчій місії після встановлення режиму припинення вогню.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю агенції Bloomberg.

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Литва розглядає можливість введення військ в Україну

Науседа зазначив, що Литва готова надати Україні необхідну підтримку, зазначивши конкретні цифри щодо можливого розміщення військових сил.

Він також наголосив на необхідності консолідованого рішення з боку усіх країн, які потенційно братимуть участь у місії.

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Президент Литви висловив думку, що президент США Дональд Трамп мав “щирі прагнення” до врегулювання трирічного конфлікту між Росією та Україною, водночас він зауважив, що Владімір Путін, на його думку, “імітував” переговори, продовжуючи вести активні військові дії.

Більше по темі Макрон скликає “коаліцію охочих” для обговорення допомоги Україні На ньому учасники завершать роботу з підтримки української армії і побудови військової моделі для запобігання майбутнім російським вторгненням.

Литва має спільний кордон з Калінінградською областю Росії та розглядає результат російсько-української війни як фактор, що безпосередньо впливає на її національну безпеку.

У зв’язку з цим, Вільнюс збільшив видатки на оборону з метою протидії потенційній агресії.

Питання про можливе направлення військових контингентів в Україну активно обговорюється на рівні європейських держав.

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Водночас, вони висловили готовність розглянути цей крок лише після встановлення режиму припинення вогню, висловлюючи занепокоєння щодо прямого військового зіткнення з РФ.

Деякі європейські країни висловили готовність надати свої військові сили для потенційної місії.

Однак, вони наголошують на необхідності підтримки цього кроку з боку США, які наразі утримуються від однозначної відповіді.

Поки не зрозумілий розмір європейського контингенту і мандат військ.

Очільник МЗС Литви назвав 5 пунктів справедливого миру для України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс представив п’ять пунктів, які, на його думку, є необхідними для забезпечення гарантій безпеки України, що сприятимуть встановленню тривалого та справедливого миру.

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Свою позицію він озвучив напередодні засідання Ради ЄС із зовнішніх відносин, що відбулося у Брюсселі.

За словами Будріса, гарантії безпеки повинні містити такі пункти: