20 березня у тимчасово окупованому Скадовську вибухнув автомобіль Nissan, у якому перебували двоє російських офіцерів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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Вибух у Скадовську: ліквідовано двох російських офіцерів

«20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.

У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу», - йдеться у повідомленні.

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У ГУР переконані, що «за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата».

У Маріуполі вибухнув автомобіль з окупантом

28 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали російського окупанта.

Вибух пролунав в автомобілі. Цією автівкою користувався російський окупант.

Хто саме це був та чи причетна до підриву українська розвідка - не уточнюється.