20 березня у тимчасово окупованому Скадовську вибухнув автомобіль Nissan, у якому перебували двоє російських офіцерів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Вибух у Скадовську: ліквідовано двох російських офіцерів

«20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.

У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу», - йдеться у повідомленні.

Advertisement

У ГУР переконані, що «за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата».

У Маріуполі вибухнув автомобіль з окупантом

28 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали російського окупанта

Вибух пролунав в автомобілі. Цією автівкою користувався російський окупант.

Хто саме це був та чи причетна до підриву українська розвідка - не уточнюється. 

Євротема: Який найкращий курс для європейської оборони?
Більше по темі

Євротема: Який найкращий курс для європейської оборони?

Європейські ЗМІ розглядають основні вимоги до нової моделі безпеки та проблеми, які вона створює.
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Найсучасніші винищувачі ВПС Франції патрулюють небезпечні райони Чорного моря
Стефан Коршак
бер. 14
ПОГЛЯД: Стратегія Трампа щодо України: плутанина, хаос, вже є угода з Росією?
Міхал Куявський
бер. 18
Опитування: більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо України та економіки
Кейті Лівінгстоун
бер. 18
Рекордний постріл українського снайпера на 2069 м – інтерв’ю з “Лектором” з ГУР
Київ Пост
бер. 11
Більше про ГУР
ГУР відпрацювало по низці російських об’єктів у Криму Росія
ГУР відпрацювало по низці російських об’єктів у Криму
Київ Пост
2д тому
Росія інтенсивно готується до нових ІПСО проти України – що кажуть у ГУР Росія
Росія інтенсивно готується до нових ІПСО проти України – що кажуть у ГУР
Київ Пост
бер. 18
Росія відновила польоти літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50У Росія
Росія відновила польоти літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50У
Стів Браун
бер. 18
Україна екстрадувала німця, який воював у ЗСУ, через підозри в зґвалтуванні ГУР
Україна екстрадувала німця, який воював у ЗСУ, через підозри в зґвалтуванні
Київ Пост
бер. 17
Читати далі
Німецька митниця конфіскувала танкер російського тіньового флоту Росія
Німецька митниця конфіскувала танкер російського тіньового флоту
Київ Пост
3г тому
США значно скорочують контроль за дотриманням санкцій Росією Путін
США значно скорочують контроль за дотриманням санкцій Росією
Київ Пост
6г тому
Євротема: Який найкращий курс для європейської оборони? Путін
Євротема: Який найкращий курс для європейської оборони?
Євротопікс
6г тому
Україна та Росія “за крок від повного припинення вогню” − Держдеп США Росія
Україна та Росія “за крок від повного припинення вогню” − Держдеп США
Київ Пост
7г тому
" Попередній Литва готова ввести війська в Україну у межах миротворчої місії
Далі » До Всесвітнього дня поезії українські воїни зачитали вірш Invictus, щоб подякувати Британії за підтримку України