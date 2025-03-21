20 березня у тимчасово окупованому Скадовську вибухнув автомобіль Nissan, у якому перебували двоє російських офіцерів.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Вибух у Скадовську: ліквідовано двох російських офіцерів
«20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.
У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу», - йдеться у повідомленні.
У ГУР переконані, що «за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата».
У Маріуполі вибухнув автомобіль з окупантом
28 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали російського окупанта.
Вибух пролунав в автомобілі. Цією автівкою користувався російський окупант.
Хто саме це був та чи причетна до підриву українська розвідка - не уточнюється.