Питання територій, окупованих Росією, є ключовою проблемою у врегулюванні війни в Україні.
Про це сказав спецпредставник президента США Стівен Віткофф в інтерв’ю американському блогеру Такеру Карлсону.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Окуповані території є ключовим питанням у війні, - Віткофф
За словами Віткоффа, йдеться про Крим і «так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два».
Спецпосланник повторив російські наративи про псевдореферендуми на тимчасово окупованих РФ українських територіях. За його словами, це нібито є обґрунтуванням для «включення» їх до складу Росії.
Стівен Віткофф додав, що це завжди було «проблемою, хоча про це ніхто не хоче говорити».
«Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті - це і конституційні питання в Україні щодо того, чим вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту», - цитує спецпредставника Трампа Укрінформ.
Віткофф: кінцева мета поточних переговорів - припинення вогню на 30 днів для узгодження повного перемир’я
Віткофф назвав мету нинішніх переговорів
Спецпосланець Трампа заявив, що наразі метою переговорів між США, Україною та Росією є досягнення 30-денного перемир’я. Протягом цього часу сторони можуть обговорити повне припинення вогню.
«Кінцева мета - це 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з’ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська», - сказав Віткофф.