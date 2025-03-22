Питання територій, окупованих Росією, є ключовою проблемою у врегулюванні війни в Україні.

Про це сказав спецпредставник президента США Стівен Віткофф в інтерв’ю американському блогеру Такеру Карлсону.

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Окуповані території є ключовим питанням у війні, - Віткофф

За словами Віткоффа, йдеться про Крим і «так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два».

Спецпосланник повторив російські наративи про псевдореферендуми на тимчасово окупованих РФ українських територіях. За його словами, це нібито є обґрунтуванням для «включення» їх до складу Росії.

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Стівен Віткофф додав, що це завжди було «проблемою, хоча про це ніхто не хоче говорити».

«Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті - це і конституційні питання в Україні щодо того, чим вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту», - цитує спецпредставника Трампа Укрінформ.

Більше по темі Віткофф: кінцева мета поточних переговорів - припинення вогню на 30 днів для узгодження повного перемир’я Спецпосланець Трампа заявив, що наразі метою переговорів між США, Україною та Росією є досягнення 30-денного перемир’я, під час якого сторони обговорять можливість повного припинення вогню.

Віткофф назвав мету нинішніх переговорів

Спецпосланець Трампа заявив, що наразі метою переговорів між США, Україною та Росією є досягнення 30-денного перемир’я. Протягом цього часу сторони можуть обговорити повне припинення вогню.

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«Кінцева мета - це 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з’ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська», - сказав Віткофф.