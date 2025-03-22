Китайські дипломати в Брюсселі звернулись до керівних органів Європейського Союзу з питаннями про те, як би в ЄС сприйняли можливу участь КНР у миротворчій місії в Україні.

Про це з посиланням на дипломатичні джерела пише німецьке видання Die Welt.

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Китай розглядає можливість участі в миротворчій місії в Україні, - ЗМІ

У Брюсселі вважають, що рішення Китаю долучитись до миротворчої місії в Україні може стати чинником, що змусить Москву переглянути своє негативне ставлення до миротворців.

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Водночас брюссельські дипломати зауважують, що участь Китаю в «коаліції охочих» залишається «дуже делікатним» питанням і потребує обережного підходу.

Потрібно зауважити, що китайська сторона жодного разу не згадувала про своїх миротворців в Україні, а такий інтерес Пекіна до думки Євросоюзу щодо цього питання дуже малоймовірно продиктований реальною зацікавленістю доєднатись до «коаліції охочих» та зробити внесок у забезпечення миру.

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Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай, маючи реальні важелі впливу на режим Путіна, не зробив жодного практичного кроку, щоби хоча б спробувати переконати Москву зупинити жорстокі вбивства українців і руйнування нашої держави.

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Натомість Китай різко збільшив торгівлю з РФ, яка кожного року війни досягає рекордних показників, і став головним постачальником до країни-агресорки дефіцитних у Росії товарів подвійного призначення, завдяки чому російський ВПК може виробляти зброю та підтримувати агресивну війну проти України.

Подібний «наступ чарівності» Пекіна на Брюссель може бути одним зі способів покращити відносини з ЄС на тлі політичного курсу адміністрації президента США Дональда Трампа, що призводить до руйнування євроатлантичної єдності.

 

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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