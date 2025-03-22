Новий указ російського диктатора Володимира Путіна, який вимагає від громадян України в Росії або на ТОТ виїхати чи «легалізуватись», є продовженням політики русифікації населення на незаконно окупованій українській території.

Про це йдеться у звіті британської розвідки. 

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Британська розвідка проаналізувала указ Путіна про статус українців

20 березня Путін підписав указ, який зобов’язав громадян України, які проживають у Росії або на окупованих територіях, «врегулювати свій правовий статус» до 10 вересня 2025 року або виїхати. 

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«Указ Путіна майже напевно має на меті примусити виїхати з окупованої Росією української території громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство. Путін і російське вище керівництво продовжують переслідувати політику русифікації на незаконно окупованій українській території», - йдеться у повідомленні британської розвідки. 

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Фахівці переконані, що такі дії Кремля є «частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності». 

У британській розвідці вважають, що Росія помилково і незаконно визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також Крим як частину Російської Федерації.

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«Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України», - йдеться у звіті.

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