Внаслідок масованої атаки дронів у Києві загинуло троє людей.
Серед жертв росіян - 5-річна дитина. 10 людей постраждали.
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Це дані КМВА станом на ранок.
«Серед загиблих - батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки - лише 11 місяців», - повідомили у міській адміністрації.
Масована атака дронів на Київ
Уламки ворожих дронів впали у кількох районах столиці.
У Дніпровському районі - влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення.
У Голосіївському районі частини безпілотника впали на територію промзони.
У Подільському - уламками ворожого дрона пошкоджена багатоповерхівка.
У Шевченківському - зачепило автомобілі.
У Деснянському районі уламки попадали на території лісосмуги.
Обстріли Київщини
На Київщині внаслідок російської атаки постраждало двоє людей у селі Крюківщина Бучанського району. Пошкоджено три приватні житлові будинки.
Обстріли України день за днем 03-23-2025
«Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес», - повідомили в КОВА.
У Броварському районі через падіння уламків загорілося на території одного з підприємств.
У Фастівському районі пошкоджений приватний будинок.