У Голосіївському районі частини безпілотника впали на територію промзони.

У Дніпровському районі - влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення.

«Серед загиблих - батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки - лише 11 місяців», - повідомили у міській адміністрації.

Це дані КМВА станом на ранок.

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У Деснянському районі уламки попадали на території лісосмуги.

Обстріли Київщини

На Київщині внаслідок російської атаки постраждало двоє людей у селі Крюківщина Бучанського району. Пошкоджено три приватні житлові будинки.

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«Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес», - повідомили в КОВА.

У Броварському районі через падіння уламків загорілося на території одного з підприємств.