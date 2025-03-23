Внаслідок масованої атаки дронів у Києві загинуло троє людей. 

Серед жертв росіян - 5-річна дитина. 10 людей постраждали. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це дані КМВА станом на ранок. 

«Серед загиблих - батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки - лише 11 місяців», - повідомили у міській адміністрації. 

Масована атака дронів на Київ 

Уламки ворожих дронів впали у кількох районах столиці. 

У Дніпровському районі - влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення. 

Advertisement

У Голосіївському районі частини безпілотника впали на територію промзони. 

У Подільському - уламками ворожого дрона пошкоджена багатоповерхівка. 

У Шевченківському - зачепило автомобілі. 

У Деснянському районі уламки попадали на території лісосмуги.  

Featured
Рекордний постріл українського снайпера на 2069 м – інтерв’ю з “Лектором” з ГУР

Рекордний постріл українського снайпера на 2069 м – інтерв’ю з “Лектором” з ГУР

Три дні на території ворога – неймовірна історія порятунку офіцера ГУР

Три дні на території ворога – неймовірна історія порятунку офіцера ГУР

Конотопська відьма – автентика і сучасний мейкап створили театральне диво

Конотопська відьма – автентика і сучасний мейкап створили театральне диво

Обстріли Київщини 

На Київщині внаслідок російської атаки постраждало двоє людей у селі Крюківщина Бучанського району. Пошкоджено три приватні житлові будинки.

Обстріли України день за днем 03-23-2025
Більше по темі

Обстріли України день за днем 03-23-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

«Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес», - повідомили в КОВА. 

У Броварському районі через падіння уламків загорілося на території одного з підприємств. 

Advertisement

У Фастівському районі пошкоджений приватний будинок.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Куди піти у Києві цими вихідними: афіша заходів на 21 - 23 березня 2025 року
Вікторія Рокицька
бер. 20
Україна успішно випробувала далекобійний дрон на 3000 км − Зеленський
Київ Пост
бер. 18
Куди піти в Києві цими вихідними: афіша подій 14-16 березня 2025 року
Вікторія Рокицька
бер. 13
Вночі ППО збила всі «шахеди» та керовану авіаційну ракету
Київ Пост
лип. 27, 2024
Більше про Київ
Наступна ціль Путіна: як Росія розхитує обстановку в Одесі in-depth Київ
Наступна ціль Путіна: як Росія розхитує обстановку в Одесі
Сергій Костеж
1д тому
Сили ППО збили 100 дронів, якими атакували росіяни Київ
Сили ППО збили 100 дронів, якими атакували росіяни
Київ Пост
1д тому
ППО України збила 114 російських дронів, ще 81 − локаційно втрачений Київ
ППО України збила 114 російських дронів, ще 81 − локаційно втрачений
Київ Пост
2д тому
Куди піти у Києві цими вихідними: афіша заходів на 21 - 23 березня 2025 року Київ
Куди піти у Києві цими вихідними: афіша заходів на 21 - 23 березня 2025 року
Вікторія Рокицька
бер. 20
Читати далі
Зеленський закликав до тиску на РФ на тлі чергових ударів по Україні Зеленський
Зеленський закликав до тиску на РФ на тлі чергових ударів по Україні
Київ Пост
2г тому
Над Україною збили майже сотню ворожих дронів Дрони
Над Україною збили майже сотню ворожих дронів
Київ Пост
9г тому
Обстріли України день за днем 03-23-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-23-2025
Київ Пост
17г тому
У Києві на прийомі у стоматолога померла дитина Київ
У Києві на прийомі у стоматолога померла дитина
Київ Пост
1д тому
" Попередній Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові
Далі » «Русский мир» не має кордонів: в ISW проаналізували заяви Суркова