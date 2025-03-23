Президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету під час своєї поїздки до Харкова у суботу.
На порядку денному - ситуація на фронті та обстановка на основних напрямках.
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Президент провів засідання військового кабінету
Глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.
Учасники наради обговорили ситуацію на фронті та обстановку на основних напрямках - Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському.
Також йшлося про операцію в Курській області.
Окрему увагу приділили підготовці до зустрічі з американською делегацією, яка відбудеться в Саудівській Аравії 23 березня.
Зеленський поспілкувався з воїнами на Харківщині та Донеччині
Президент відвідав командні пункти ОТУ «Харків» і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія».
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«Обговорили тактику боротьби з російськими дронами для захисту наших людей, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів», - зазначив Володимир Зеленський.
До цього глава держави поспілкувався з воїнами, які несуть службу на Покровському напрямку.
Зустрівся з командирами «Лінії дронів».
Військові доповіли про перші результати роботи групи під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках.