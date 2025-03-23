Президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету під час своєї поїздки до Харкова у суботу.

На порядку денному - ситуація на фронті та обстановка на основних напрямках.

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Президент провів засідання військового кабінету

Глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Учасники наради обговорили ситуацію на фронті та обстановку на основних напрямках - Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському.

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Також йшлося про операцію в Курській області.

Окрему увагу приділили підготовці до зустрічі з американською делегацією, яка відбудеться в Саудівській Аравії 23 березня.