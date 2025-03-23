Колишній радник російського диктатора Володимира Путіна та ідеолог проєкту «Новоросія» Владислав Сурков заявив, що ідеологія «русского мира» не має кордонів. Тому РФ, за його словами, продовжуватиме поширювати свій вплив у всіх напрямках.

Про це пишуть аналітики ISW у своєму звіті.

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«Заяви Суркова узгоджуються з заявами Путіна та російських високопосадовців, які нещодавно неодноразово заявляли, що Росія має намір поставити Україну під контроль РФ та встановити сюзеренітет над сусідніми країнами, щоб послабити Захід і посилити глобальний вплив Росії», - йдеться у матеріалі.

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«Русский мир» не має кордонів: аналіз заяв Суркова

В Інституті вивчення війни нагадали, що раніше Сурков був близьким радником Путіна та організовував протести в Криму проти українського уряду у 2014 році. Він також керував проєктом Кремля у 2014-2015 роках щодо створення так званої «Новоросії».

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Цього тижня в інтерв’ю французькому виданню L’Express Владислав Сурков заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну мета Росії не змінилася, навіть якщо на цьому шляху будуть «маневри, уповільнення та паузи».

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Сурков назвав Україну «штучним політичним утворенням» та заявив, що повернення України до сфери впливу Росії було метою Кремля ще з часів розпаду СРСР.

Сурков вважає, що війна РФ в Україні «розділить росіян і антиросіян» і «обмежить» «антиросіян» їхньою «історичною територією», щоб вони «перестали поширюватися по російській землі».

Відповідаючи на запитання про російські кордони, Сурков заявив, що ідеологія «русского мира» не має кордонів і існує «скрізь, де є російський вплив». Зокрема, культурний, військовий, економічний, ідеологічний чи гуманітарний. За його словами, Росія «поширюватиметься в усіх напрямках».

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Ідеологія «русского мира»

Аналітики ISW зазначають, що Москва неодноразово використовувала концепцію «русского мира» для виправдання військової інтервенції в колишні радянські республіки. Росія стверджувала нібито території колишнього СРСР і Російської імперії є історичними російськими землями.

«Кремль десятиліттями використовував наратив «Русского мира», щоб виправдати російську агресію в Україні, Грузії та Молдові та встановити умови впливу на незалежні країни, колись колонізовані Радянським Союзом і Російською імперією», - йдеться у звіті ISW.

Фахівці додають, що Путін та інші російські високопосадовці неодноразово пропагували псевдоісторію, щоб заперечити українську державність і націю. Також вони неправдиво стверджували нібито західні сусіди України мають законні територіальні претензії. Таким чином Москва намагалася посіяти розкол між Україною та Європою.