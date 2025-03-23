Колишній радник російського диктатора Володимира Путіна та ідеолог проєкту «Новоросія» Владислав Сурков заявив, що ідеологія «русского мира» не має кордонів. Тому РФ, за його словами, продовжуватиме поширювати свій вплив у всіх напрямках.

Про це пишуть аналітики ISW у своєму звіті. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Заяви Суркова узгоджуються з заявами Путіна та російських високопосадовців, які нещодавно неодноразово заявляли, що Росія має намір поставити Україну під контроль РФ та встановити сюзеренітет над сусідніми країнами, щоб послабити Захід і посилити глобальний вплив Росії», - йдеться у матеріалі. 

Advertisement

«Русский мир» не має кордонів: аналіз заяв Суркова

В Інституті вивчення війни нагадали, що раніше Сурков був близьким радником Путіна та організовував протести в Криму проти українського уряду у 2014 році. Він також керував проєктом Кремля у 2014-2015 роках щодо створення так званої «Новоросії».

Наступна ціль Путіна: як Росія розхитує обстановку в Одесі
Більше по темі

Наступна ціль Путіна: як Росія розхитує обстановку в Одесі

Резонансне вбивство одного з чільних одеських громадських діячів та інтенсифікація обстрілів є частиною наступного етапу зусиль Росії з експансії на територію України.

Цього тижня в інтерв’ю французькому виданню L’Express Владислав Сурков заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну мета Росії не змінилася, навіть якщо на цьому шляху будуть «маневри, уповільнення та паузи». 

Advertisement

Сурков назвав Україну «штучним політичним утворенням» та заявив, що повернення України до сфери впливу Росії було метою Кремля ще з часів розпаду СРСР. 

Сурков вважає, що війна РФ в Україні «розділить росіян і антиросіян» і «обмежить» «антиросіян» їхньою «історичною територією», щоб вони «перестали поширюватися по російській землі».

Відповідаючи на запитання про російські кордони, Сурков заявив, що ідеологія «русского мира» не має кордонів і існує «скрізь, де є російський вплив». Зокрема, культурний, військовий, економічний, ідеологічний чи гуманітарний. За його словами, Росія «поширюватиметься в усіх напрямках».

Advertisement

Ідеологія «русского мира»

Аналітики ISW зазначають, що Москва неодноразово використовувала концепцію «русского мира» для виправдання військової інтервенції в колишні радянські республіки. Росія стверджувала нібито території колишнього СРСР і Російської імперії є історичними російськими землями.

«Кремль десятиліттями використовував наратив «Русского мира», щоб виправдати російську агресію в Україні, Грузії та Молдові та встановити умови впливу на незалежні країни, колись колонізовані Радянським Союзом і Російською імперією», - йдеться у звіті ISW. 

Фахівці додають, що Путін та інші російські високопосадовці неодноразово пропагували псевдоісторію, щоб заперечити українську державність і націю. Також вони неправдиво стверджували нібито західні сусіди України мають законні територіальні претензії. Таким чином Москва намагалася посіяти розкол між Україною та Європою. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі
Стефан Коршак
бер. 20
ПОГЛЯД: Стратегія Трампа щодо України: плутанина, хаос, вже є угода з Росією?
Міхал Куявський
бер. 18
Опитування: більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо України та економіки
Кейті Лівінгстоун
бер. 18
Може, це Кремлю треба передишка? Українські дрони гатять по росіянах
Стефан Коршак
2д тому
Більше про Росія
Німецька митниця конфіскувала танкер російського тіньового флоту Росія
Німецька митниця конфіскувала танкер російського тіньового флоту
Київ Пост
1д тому
У Скадовську вибухнув автомобіль з російськими військовими Росія
У Скадовську вибухнув автомобіль з російськими військовими
Київ Пост
2д тому
США значно скорочують контроль за дотриманням санкцій Росією Путін
США значно скорочують контроль за дотриманням санкцій Росією
Київ Пост
2д тому
Євротема: Який найкращий курс для європейської оборони? Путін
Євротема: Який найкращий курс для європейської оборони?
Євротопікс
2д тому
Читати далі
Кремль збільшує виплати «добровольцям» за участь у війні Росія
Кремль збільшує виплати «добровольцям» за участь у війні
Київ Пост
3г тому
Питання окупованих територій є ключовим у війні РФ проти України, - Віткофф Росія
Питання окупованих територій є ключовим у війні РФ проти України, - Віткофф
Київ Пост
1д тому
Наступна ціль Путіна: як Росія розхитує обстановку в Одесі in-depth Київ
Наступна ціль Путіна: як Росія розхитує обстановку в Одесі
Сергій Костеж
1д тому
Віткофф: кінцева мета поточних переговорів - припинення вогню на 30 днів для узгодження повного перемир’я Росія
Віткофф: кінцева мета поточних переговорів - припинення вогню на 30 днів для узгодження повного перемир’я
За матеріалами Укрінформ
1д тому
" Попередній Внаслідок масованої атаки на Київ загинуло троє людей
Далі » Над Україною збили майже сотню ворожих дронів