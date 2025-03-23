Президент Володимир Зеленський закликав партнерів тиснути на Росію, аби зупинити війну та обстріли мирних населених пунктів України.

Таку заяву глава держави зробив на тлі чергових російських ударів.

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Скільки дронів, ракет та бомб запустила РФ цього тижня

Протягом цього тижня окупанти скинули на українські міста та села понад 1580 керованих авіаційних бомб. Запустили 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів.

Володимир Зеленський вкотре підкреслив, що в озброєнні, яке росіяни застосовують проти України, містяться іноземні компоненти.

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«У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована», - наголосив президент.

Більше по темі Внаслідок масованої атаки на Київ загинуло троє людей Серед загиблих - батько та його 5-річна дочка. Натепер відомо про 10 постраждалих.

Нічна атака дронів: у Києві троє загиблих

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 147 дронів. Наша ППО збила 97 з них. 25 - локаційно втрачені.

У Повітряних силах зазначили, що у ніч на неділю окупанти застосували більше ударних безпілотників. Імітаторів летіло менше, ніж у попередні дні.

Внаслідок масованої атаки у Києві загинуло троє людей. Це батько з дочкою у Голосіївському районі та літня жінка у Дніпровському районі.

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Десять людей - постраждали.

Уламки ворожих дронів впали у кількох районах столиці.

У Дніпровському, зокрема, пошкоджена багатоповерхівка. У Голосіївському - горіла тимчасова споруда. У Подільському та Печерському районах понівечені багатоквартирні будинки. У Голосіївському та Шевченківському - зачепило понад десять автомобілів.