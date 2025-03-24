“Укрзалізниця” зазнала масштабної таргетованої кібератаки на свої онлайн-системи, про що компанія повідомила вранці 24 березня. Відновлення систем триває, фахівці тісно співпрацюють з кібердепартаментом СБУ.

Масштабна кібератака на “Укрзалізницю”: онлайн-продаж квитків зупинено

Попри атаку, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Всі операційні процеси переведено в резервний формат.

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“Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева...”, – зазначили в “Укрзалізниці”, додавши, що компанія і раніше ставала об’єктом кібератак. Перед відновленням сервісів з резервних копій їх ретельно перевіряють на вразливості.

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24 березня онлайн-продаж квитків буде недоступним. Квитки можна придбати в касах (посилено персоналом, продовжено графік роботи), а також на міжнародні рейси 24 і 25 березня.

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Пасажирів, які не встигають придбати квиток, просять йти безпосередньо до поїзда, де буде оформлено проїзд.

“Укрзалізниця” закликає пасажирів, чиї рейси відправляються пізніше ранку 25 березня, не створювати черг у касах 24 березня.

В Укрзалізниці тимчасово не працюють онлайн сервіси

У неділю у системі Укрзалізниці стався технічний збій

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Через це перестали працювати онлайн сервіси. Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Як купити квитки на міжнародні рейси “Укрзалізниці”?

Доки фахівці працюють над відновлення онлайн-сервісів, Укрзалізниця тимчасово відкриває продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.

Якщо квиток, придбаний онлайн заздалегідь, не завантажується у застосунку, треба перевірити пошту − там є PDF-дублікат.

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