У Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) розпочалися переговори між делегаціями Росії та США. Російська делегація прибула до місця проведення зустрічі в понеділок, 24 березня.

Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на ТАСС.

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Переговори США і РФ у Саудівській Аравії: про що говоритимуть

Зустріч проходить у закритому режимі. Служба державної безпеки Саудівської Аравії попросила журналістів залишити територію готелю Ritz-Carlton.

З російського боку в переговорах беруть участь голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бесєда. Переговори проходять на рівні експертів.

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США і РФ обговорюють “лінію контролю” в Україні

Сполучені Штати Америки прагнуть укласти з Російською Федерацією угоду про перемир’я в Чорному морі, пише Reuters.

Також, за даними агенції, сторони обговорять встановлення “лінії контролю” та повернення українських дітей.

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Найбільшу кількість постраждалих маленьких українців зафіксували в Донецькій області.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц описав мету переговорів як “заходи для підтримання миру, заморожування поточних позицій і зміцнення довіри”.

Розмова з делегацією США була “конструктивною та змістовною” − Умєров

Сьогодні внчі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав розмову “конструктивною та змістовною”.

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Переговори тривали близько п’яти годин (з перервою). Початок – о 17:38, завершення – о 22:33 (за повідомленнями Умєрова).

Про початок переговорів міністр повідомля о 17:39 23 березня.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія – єдина країна, яка затягує війну, і закликав посилити на неї тиск.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готується до нової зустрічі з представниками США, яка запланована на 24 березня у Саудівській Аравії.

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі − шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

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