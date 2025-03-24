У Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) розпочалися переговори між делегаціями Росії та США. Російська делегація прибула до місця проведення зустрічі в понеділок, 24 березня.

Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на ТАСС.

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Переговори США і РФ у Саудівській Аравії: про що говоритимуть

Зустріч проходить у закритому режимі. Служба державної безпеки Саудівської Аравії попросила журналістів залишити територію готелю Ritz-Carlton.

З російського боку в переговорах беруть участь голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бесєда. Переговори проходять на рівні експертів.

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США і РФ обговорюють “лінію контролю” в Україні

Сполучені Штати Америки прагнуть укласти з Російською Федерацією угоду про перемир’я в Чорному морі, пише Reuters.

Також, за даними агенції, сторони обговорять встановлення “лінії контролю” та повернення українських дітей.

Більше по темі Стало відомо, скількох українських дітей вбила Росія Найбільшу кількість постраждалих маленьких українців зафіксували в Донецькій області.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц описав мету переговорів як “заходи для підтримання миру, заморожування поточних позицій і зміцнення довіри”.

Розмова з делегацією США була “конструктивною та змістовною” − Умєров

Сьогодні внчі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав розмову “конструктивною та змістовною”.

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Переговори тривали близько п’яти годин (з перервою). Початок – о 17:38, завершення – о 22:33 (за повідомленнями Умєрова).

Про початок переговорів міністр повідомля о 17:39 23 березня.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія – єдина країна, яка затягує війну, і закликав посилити на неї тиск.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готується до нової зустрічі з представниками США, яка запланована на 24 березня у Саудівській Аравії.

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі − шлях до миру та двосторонні відносини України та США.