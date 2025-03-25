Уряд Данії анонсував запровадження нової державної гарантії, за якою держава через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO) покриває загалом €130 млн або до 70% інвестицій данських компаній в українські оборонні підприємства. Про це написала Перша віцепрем’єрка — Міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, Данія мінімізує інвестиційні ризики для своїх компаній, заохочуючи їх вкладати в український оборонний сектор.

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Для данських виробників це унікальна можливість не лише скористатися українським досвідом і технологіями, але й перевірити свою продукцію в реальних бойових умовах.

«EIFO добре знайома данському бізнесу, адже завдяки цьому інструменту вже активно підтримують як бізнес своєї країни, так і український», — написала Юлія Свириденко.

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Допомога Данії Україні - докладно

Раніше ми писали про те, як Надзвичайний і Повноважний Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен повідомив, що в рамках українсько-данського енергетичного партнерства Данія виділила 98 мільйонів євро на закупівлю обладнання для посилення енергетичної безпеки України.

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Раніше, у лютому уряд Данії оголосив про надання Україні нового пакету допомоги, що становить 2 мільярди данських крон, еквівалентних приблизно 268 мільйонам євро.

18 лютого прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на важливості недопущення поширення російської агресії за межі України.

Вона зазначала, що Росія залишається реальною загрозою безпеці Європи, а разом із тим – і свободі європейців.