У 2024 році Україна виділила рекордні 30% свого ВВП на оборону. І це найвища частка ВВП, витраченого на військові витрати, серед усіх країн світу, повідомляє Український центр економічної стратегії (ЦЕС).

Для порівняння, Росія витратила меншу частину ВВП на свій оборонний сектор - близько 7%, про що свідчать дані, проаналізовані ЦЕС.

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Польща має найвищі витрати на оборону, якщо брати за основу для розрахунку частку ВВП серед країн НАТО - 4,1%. Естонія посідає друге місце з 3,4%, далі йдуть Латвія (3,2%), Литва (2,9%) і Греція (3%).

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Тим часом, вісім членів НАТО, як-от Італія, Канада та Іспанія, ще не досягли мінімального рекомендованого порогу в 2%.

У 2024 році Україна витратила на оборону рекордні 30% свого ВВП. Фото: ЄЕП

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Україна повинна витрачати набагато більшу частку свого ВВП на військові потреби, забезпечення озброєнням, обладнанням та предметами першої необхідності, адже її економічний потенціал значно нижчий, ніж у Росії, пише ЦЕС.

Минулого року Україна стала найбільшим у світі імпортером зброї в період 2020-24 рр., що майже в 100 разів перевищило її витрати в 2015-19 рр., повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

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За даними SIPRI, Україна отримала 8,8% від загального обсягу світового імпорту озброєнь у період з 2020 по 2024 рік.

За останні чотири роки європейський імпорт озброєнь збільшився на 155% у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії і, зокрема, через побоювання щодо можливого скорочення військової підтримки з боку США.