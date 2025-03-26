Росія та її президент Владімір Путін, можливо, затягують час щодо укладення угоди про припинення вогню в Україні, припустив президент США Дональд Трамп.

Про це він заявив в інтерв’ю Newsmax у вівторок, 25 березня.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Трамп про перемир’я: РФ може затягувати час, як я у бізнесі 

“Думаю, Росія хоче покласти цьому край, хоча, можливо, вони затягують час”, – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про готовність Росії до перемир’я.

Він порівняв таку тактику зі своїм досвідом у бізнесі: “Я робив це протягом багатьох років... Я не хочу підписувати контракт, я хочу залишатися в грі...”.

Advertisement

Водночас Трамп додав, що, на його думку, і Росія, і президент України Зеленський хотіли б завершення війни на даному етапі.

Президент США також навів дані про втрати (в середньому 2500 солдатів щотижня з обох сторін) і описав жахливі картини з поля бою, наголосивши: “Я просто хочу, щоб це припинилося”.

Країни Балтії ніколи не визнають насильницьку зміну кордонів - заява дипломатів
Більше по темі

Країни Балтії ніколи не визнають насильницьку зміну кордонів - заява дипломатів

Провідні балтійські дипломати зустрілися з Рубіо, щоб закликати продовжити допомогу Україні та посилити тиск на Росію для досягнення стійкого миру.

Трамп очікує підписання угоди про корисні копалини “найближчим часом”

США очікують на підписання угоди з Україною про розподіл доходів від видобутку критично важливих корисних копалин “найближчим часом”. 

Штати також хочуть переглянути умови угоди щодо мінералів України, включивши ЗАЕС у ширшу економічну угоду. В Офісі президента України не виключають, що угоду про корисні копалини зі США можна підписати в режимі онлайн. 

Advertisement

Минулого тижня в Офісі президента повідомляли, що Київ готовий якнайшвидше укласти угоду зі США про розробку критичних мінеральних ресурсів. 

Домовленості планували підписати ще під час візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Очікувалося, що президенти України та США проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини. Однак, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа переросла в суперечку в прямому етері. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі
Стефан Коршак
бер. 20
Може, це Кремлю треба передишка? Українські дрони гатять по росіянах
Стефан Коршак
бер. 21
АНАЛІЗ: “Ми вирішили засліпити себе” - США відмовляються протистояти російським загрозам (Частина I)
Кейті Лівінгстоун
бер. 20
Богдан Нагайло на Lviv Media про те, як Радіо Свобода вплинуло на становлення України
Богдан Нагайло
бер. 21
Більше про Дональд Трамп
Кремль опублікував список об’єктів енергетики, по яких Україні не можна бити Росія
Кремль опублікував список об’єктів енергетики, по яких Україні не можна бити
Київ Пост
4г тому
Як команда Трампа помилково надіслала журналістові план військової операції США
Як команда Трампа помилково надіслала журналістові план військової операції
Джон Моретті
23г тому
Трамп очікує підписання угоди про корисні копалини “найближчим часом” США
Трамп очікує підписання угоди про корисні копалини “найближчим часом”
Київ Пост
1д тому
Президенте Зеленський! Просто скажіть Трампу “Ні!” Росія
Президенте Зеленський! Просто скажіть Трампу “Ні!”
Джордж Волошин
1д тому
Читати далі
Суд у Росії оголосив вироки 24 військовополоненим з бригади “Азов” Росія
Суд у Росії оголосив вироки 24 військовополоненим з бригади “Азов”
Київ Пост
16хв тому
Суд у США заборонив адміністрації Трампа закривати Радіо Свобода США
Суд у США заборонив адміністрації Трампа закривати Радіо Свобода
Київ Пост
39хв тому
Країни Балтії ніколи не визнають насильницьку зміну кордонів - заява дипломатів Росія
Країни Балтії ніколи не визнають насильницьку зміну кордонів - заява дипломатів
Алекс Рауфоглу
2г тому
Спецпредставник Трампа оскандалився заявою про “помилку” в Будапештському меморандумі Росія
Спецпредставник Трампа оскандалився заявою про “помилку” в Будапештському меморандумі
Київ Пост
2г тому
" Попередній Україна надала США перелік енергооб’єктів, по яких Росія не має бити
Далі » Витрати України на оборону у 2024 році найвищі на світі