Росія та її президент Владімір Путін, можливо, затягують час щодо укладення угоди про припинення вогню в Україні, припустив президент США Дональд Трамп.

Про це він заявив в інтерв’ю Newsmax у вівторок, 25 березня.

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Трамп про перемир’я: РФ може затягувати час, як я у бізнесі

“Думаю, Росія хоче покласти цьому край, хоча, можливо, вони затягують час”, – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про готовність Росії до перемир’я.

Він порівняв таку тактику зі своїм досвідом у бізнесі: “Я робив це протягом багатьох років... Я не хочу підписувати контракт, я хочу залишатися в грі...”.

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Водночас Трамп додав, що, на його думку, і Росія, і президент України Зеленський хотіли б завершення війни на даному етапі.

Президент США також навів дані про втрати (в середньому 2500 солдатів щотижня з обох сторін) і описав жахливі картини з поля бою, наголосивши: “Я просто хочу, щоб це припинилося”.

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Трамп очікує підписання угоди про корисні копалини “найближчим часом”

США очікують на підписання угоди з Україною про розподіл доходів від видобутку критично важливих корисних копалин “найближчим часом”.

Штати також хочуть переглянути умови угоди щодо мінералів України, включивши ЗАЕС у ширшу економічну угоду. В Офісі президента України не виключають, що угоду про корисні копалини зі США можна підписати в режимі онлайн.

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Минулого тижня в Офісі президента повідомляли, що Київ готовий якнайшвидше укласти угоду зі США про розробку критичних мінеральних ресурсів.

Домовленості планували підписати ще під час візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Очікувалося, що президенти України та США проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини. Однак, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа переросла в суперечку в прямому етері.