Спецпосланник США Річард Гренелл заявив, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, завжди належала Росії.

Своєю спробою “прояснити” ситуацію з Будапештським меморандумом він поділився у соцмережі X.

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Заява Гренелла про ядерну зброю України викликала скандал

“Ядерна зброя належала Росії... Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні...”, – написав Гренелл.

 

Ця заява викликала різку критику.

Реакція світу на заяву Греннела про Будапештський меморандум

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, який брав участь в укладанні Будапештського меморандуму, назвав Гренелла “категорично неправим”.

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Пайфер пояснив, що боєголовки були радянськими, а не російськими, і перебували під відповідальністю України. За його словами, ракети і бомбардувальники ліквідували в Україні (за винятком невеликої кількості, переданої РФ за борги), а боєголовки відправили до Росії на ліквідацію саме тому, що Москва зобов’язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

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“Вивчайте історію повністю”, – порадив Пайфер Гренеллу.

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Колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер гостро розкритикував заяву спецпредставника США Річарда Гренелла щодо належності ядерної зброї в Україні.

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Реагуючи на твердження Гренелла, що зброя завжди була російською, Кінзінгер написав, використовуючи різкі вислови: “Вони були радянськими... Тобто вони були однаково й українськими, і російськими. Це базові знання”.

Кінзінгер пояснив, що ядерна зброя була радянською, її успадкували Росія, Україна, Білорусь і Казахстан, де вона перебувала, хоча оперативний контроль над стратегічними озброєннями залишався у Москви.

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