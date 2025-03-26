Спецпосланник США Річард Гренелл заявив, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, завжди належала Росії.
Своєю спробою “прояснити” ситуацію з Будапештським меморандумом він поділився у соцмережі X.
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Заява Гренелла про ядерну зброю України викликала скандал
“Ядерна зброя належала Росії... Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні...”, – написав Гренелл.
Let’s be clear about the Budapest Memorandum:— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 25, 2025
the nukes were Russia’s and were leftovers.
Ukraine gave the nukes back to Russia.
They weren’t Ukraine’s.
This is an uncomfortable fact.
Ця заява викликала різку критику.
Реакція світу на заяву Греннела про Будапештський меморандум
Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, який брав участь в укладанні Будапештського меморандуму, назвав Гренелла “категорично неправим”.
Пайфер пояснив, що боєголовки були радянськими, а не російськими, і перебували під відповідальністю України. За його словами, ракети і бомбардувальники ліквідували в Україні (за винятком невеликої кількості, переданої РФ за борги), а боєголовки відправили до Росії на ліквідацію саме тому, що Москва зобов’язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність України.
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“Вивчайте історію повністю”, – порадив Пайфер Гренеллу.
I helped negotiate Budapest Memorandum.— Steven Pifer (@steven_pifer) March 25, 2025
Grenell is flat wrong.
Nuclear warheads in #Ukraine were ex-Soviet, not Russian.
Warheads in storage were in sole Ukrainian custody.
ICBMs and bombers were eliminated in Ukraine except small number sent to #Russia for debt relief. 1/2 https://t.co/EuumSO1bCu
Колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер гостро розкритикував заяву спецпредставника США Річарда Гренелла щодо належності ядерної зброї в Україні.
Реагуючи на твердження Гренелла, що зброя завжди була російською, Кінзінгер написав, використовуючи різкі вислови: “Вони були радянськими... Тобто вони були однаково й українськими, і російськими. Це базові знання”.
Кінзінгер пояснив, що ядерна зброя була радянською, її успадкували Росія, Україна, Білорусь і Казахстан, де вона перебувала, хоча оперативний контроль над стратегічними озброєннями залишався у Москви.
They were Soviet you ignorant ass helmet.— Adam Kinzinger (Slava Ukraini) 🇺🇸🇺🇦🇮🇱 (@AdamKinzinger) March 25, 2025
So they were as equally Ukraines as Russias
This is day one knowledge https://t.co/L9CCFkGD7m