У вівторок чільні дипломати Естонії, Латвії та Литви висловили обережну підтримку мирним зусиллям адміністрації Трампа щодо України та Росії.
Втім, вони, як і раніше, скептично ставляться до намірів Москви, і закликали до створення належних механізмів моніторингу та верифікації (дотримання будь яких можливих мирних домовленостей - ред.), щоб змусити Кремль їх дотримуватися.
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Під час зустрічі з Державним секретарем США Марко Рубіо в Державному департаменті міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви також закликали до продовження військової допомоги Україні, з одного боку, та економічного тиску на Росію, з іншого, для забезпечення відчутних результатів, повідомляє вашингтонський кореспондент Kyiv Post.
Міністри також наголосили на важливості міжнародної відповідальності, невизнання анексій, а також необхідність сталого припинення вогню в Україні.
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«Ми ніколи не погодимося на насильницьку зміну кордонів», - заявив латвійський міністр Байба Бразе на спільній пресконференції, відповідаючи на запитання Kyiv Post.
Латвія продовжуватиме підтримувати Київ і «процес, який очолює Україна».
Вона продовжила: «Україна - найбільша країна в Європі. Її [військові], значна демократична сила всередині країни. Я маю на увазі, що [Верховна Рада] продовжує працювати, незважаючи на війну... Отже, ми не повинні недооцінювати Україну».
Маргус Цахкна з Естонії схвально відгукнувся про пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, зроблену в Джидді кілька тижнів тому, заявивши, що вона чітко продемонструвала: і США, і Україна прагнуть досягнути миру. Однак, він додав: «Росія показала, що вона не готова до миру, оскільки продовжує свої жорстокі напади на Україну».
Він також додав: «Ми повинні розуміти, що Росія - жорстока країна, і війна є дуже жорстокою».
Кестутіс Будрис з Литви також наголосив на тому, що Кремль ще має довести свою чітку зацікавленість у досягненні миру. «У наших інтересах мати стійкий мир, а не повторення [бойових дій] через короткий проміжок часу»
Він також додав, що «у нас немає ілюзій щодо намірів Росії». Литва, за його словами, зробить свій внесок, підтримуючи Київ зі свого боку - тренуванням Збройних сил України, а також економічною та іншою допомогою, якої потребує Україна.
«І ми також готові приєднатися до «коаліції охочих», щоб бути присутніми в Україні». Міністри також додали, що допомога у сфері безпеки та присутність ротаційних американських військ у країнах Балтії зміцнили потенціал стримування та оборони їхніх країн, а також сприяли підтримці миру в регіоні та за його межами.
Перебуваючи у Вашингтоні, чільні балтійські дипломати також зустрілися з сенаторами Мітчем Макконнеллом, Джин Шахін і Джеррі Мораном, наголосивши на лідерстві США, тісному трансатлантичному зв’язку та зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.
Міністри також взяли участь у заході з вшанування пам’яті найбільших радянських масових депортацій сталінської епохи з країн Балтії (відомі як «Березневі депортації» - ред.), що відбувся у Вашингтоні біля Меморіалу жертвам комунізму.