У вівторок чільні дипломати Естонії, Латвії та Литви висловили обережну підтримку мирним зусиллям адміністрації Трампа щодо України та Росії.

Втім, вони, як і раніше, скептично ставляться до намірів Москви, і закликали до створення належних механізмів моніторингу та верифікації (дотримання будь яких можливих мирних домовленостей - ред.), щоб змусити Кремль їх дотримуватися.

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Під час зустрічі з Державним секретарем США Марко Рубіо в Державному департаменті міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви також закликали до продовження військової допомоги Україні, з одного боку, та економічного тиску на Росію, з іншого, для забезпечення відчутних результатів, повідомляє вашингтонський кореспондент Kyiv Post.

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Міністри також наголосили на важливості міжнародної відповідальності, невизнання анексій, а також необхідність сталого припинення вогню в Україні.

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Фото кореспондента Kyiv Post

«Ми ніколи не погодимося на насильницьку зміну кордонів», - заявив латвійський міністр Байба Бразе на спільній пресконференції, відповідаючи на запитання Kyiv Post.

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Латвія продовжуватиме підтримувати Київ і «процес, який очолює Україна».

Вона продовжила: «Україна - найбільша країна в Європі. Її [військові], значна демократична сила всередині країни. Я маю на увазі, що [Верховна Рада] продовжує працювати, незважаючи на війну... Отже, ми не повинні недооцінювати Україну».

Маргус Цахкна з Естонії схвально відгукнувся про пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, зроблену в Джидді кілька тижнів тому, заявивши, що вона чітко продемонструвала: і США, і Україна прагнуть досягнути миру. Однак, він додав: «Росія показала, що вона не готова до миру, оскільки продовжує свої жорстокі напади на Україну».

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Він також додав: «Ми повинні розуміти, що Росія - жорстока країна, і війна є дуже жорстокою».

Кестутіс Будрис з Литви також наголосив на тому, що Кремль ще має довести свою чітку зацікавленість у досягненні миру. «У наших інтересах мати стійкий мир, а не повторення [бойових дій] через короткий проміжок часу»

Фото кореспондента Kyiv Post

Він також додав, що «у нас немає ілюзій щодо намірів Росії». Литва, за його словами, зробить свій внесок, підтримуючи Київ зі свого боку - тренуванням Збройних сил України, а також економічною та іншою допомогою, якої потребує Україна.

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«І ми також готові приєднатися до «коаліції охочих», щоб бути присутніми в Україні». Міністри також додали, що допомога у сфері безпеки та присутність ротаційних американських військ у країнах Балтії зміцнили потенціал стримування та оборони їхніх країн, а також сприяли підтримці миру в регіоні та за його межами.

Перебуваючи у Вашингтоні, чільні балтійські дипломати також зустрілися з сенаторами Мітчем Макконнеллом, Джин Шахін і Джеррі Мораном, наголосивши на лідерстві США, тісному трансатлантичному зв’язку та зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.

Міністри також взяли участь у заході з вшанування пам’яті найбільших радянських масових депортацій сталінської епохи з країн Балтії (відомі як «Березневі депортації» - ред.), що відбувся у Вашингтоні біля Меморіалу жертвам комунізму.