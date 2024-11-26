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LIVE Обстріли України Updated 11хв тому

Обстріли України день за днем 11-26-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 11-26-2024
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Київ Пост
41хв тому

Російські безпілотники налетіли на енергетичну інфраструктуру Тернопільщини

Російські безпілотники налетіли на енергетичну інфраструктуру Тернопільщини
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Київ Пост
11хв тому

У місті не працювали ліфти, були перебої з водо- і теплопостачанням, а тролейбуси сьогодні не курсуватимуть.

У ніч проти 26 листопада росіяни запустили дрони на Тернопільщину, повідомили керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода та мер Тернополя Сергій Надал.

Росія атакувала Україну десятками дронів: є руйнування

Близько першої ночі в Тернополі пролунали вибухи, після яких мешканці обласного центру та населених пунктів поблизу лишилися без електропостачання.

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Хроніка війни в Україні. 26 листопада: «Зима буде дуже важкою»

Хроніка війни в Україні. 26 листопада: «Зима буде дуже важкою»
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Тимур Дубовик
41хв тому

Російські "Шахеди" налетіли на Тернопільщину, ЗСУ відбивають атаки росіян, які намагаються наступати на десятьох напрямках, ЄС не зміг швидко вирішити конфлікт в Україні, − Боррель.

За 24 листопада зафіксували 185 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбивають атаки росіян, які намагаються наступати на дев’ятьох напрямках

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