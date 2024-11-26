Обстріли України день за днем 11-26-2024

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У місті не працювали ліфти, були перебої з водо- і теплопостачанням, а тролейбуси сьогодні не курсуватимуть.
У ніч проти 26 листопада росіяни запустили дрони на Тернопільщину, повідомили керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода та мер Тернополя Сергій Надал.
Близько першої ночі в Тернополі пролунали вибухи, після яких мешканці обласного центру та населених пунктів поблизу лишилися без електропостачання.
Російські "Шахеди" налетіли на Тернопільщину, ЗСУ відбивають атаки росіян, які намагаються наступати на десятьох напрямках, ЄС не зміг швидко вирішити конфлікт в Україні, − Боррель.
За 24 листопада зафіксували 185 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
ЗСУ відбивають атаки росіян, які намагаються наступати на дев’ятьох напрямках