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LIVE Обстріли України Updated 32хв тому

Обстріли України день за днем 12-25-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-25-2024
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Київ Пост
12г тому

Різдвяний обстріл: ЗСУ збили понад 100 російських ракет та дронів

Різдвяний обстріл: ЗСУ збили понад 100 російських ракет та дронів
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Київ Пост
32хв тому

Ще понад 50 дронів були локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.

У ніч проти 25 грудня ППО України збила 55 крилатих ракет, чотири керовані авіаційні ракети та 54 ударних БпЛА типу “Шахед”, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 24-25 грудня − подробиці

Рвдіотехнічні війська ПС виявили і здійснили супровід 184 таких повітряних цілей:

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Росія 25 грудня запустила по Україні понад 70 крилатих ракет

Росія 25 грудня запустила по Україні понад 70 крилатих ракет
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Київ Пост
3г тому

Протягом ночі та вранці 25 грудня Росія запустила по Україні понад 70 ракет і сотню безпілотників, намагаючись завдати шкоди українській енергетичній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграмі повідомив про те, що під час нічного комбінованого ракетно-дронового удару Росія застосувала понад 70 крилатих ракет, зокрема, балістичні, а також понад сотню ударних безпілотників
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Кількість постраждалих від ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася

Кількість постраждалих від ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася
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Київ Пост
4г тому

Напередодні у Кривому Розі російська ракета влучила у 4-поверховий будинок.

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі, який стався напередодні, 24 грудня, загинула одна людина, ще 17 постраждали, серед постраждалих двоє дітей, повідомили у МВС України.

 

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Хроніка війни в Україні. 25 грудня: 266 зіткнень за добу

Хроніка війни в Україні. 25 грудня: 266 зіткнень за добу
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Київ Пост
4г тому

Генеральний штаб ЗСУ доповів про 266 бойових зіткнень за добу на різних напрямках фронту російсько-української війни.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні доповідає про те, що ситуація на фронті залишається складною.

За даними Генштабу Росія продовжує постійні атаки на позиції українських воїнів на всіх напрямках.

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Росія завдала ракетного удару по українській енергетиці: є постраждалі

Росія завдала ракетного удару по українській енергетиці: є постраждалі
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Київ Пост
5г тому

Росія вкотре обстріляла Україну крилатими ракетами різного типу, головною ціллю атаки була енергетична інфраструктура, в низці регіонів застосовані заходи енергообмеження.

В ніч на 25 грудня Росія розпочала чергову комбіновану ракетно-дронову атаку території України. З ночі над територією нашої країни кружляють російські БПЛА різного типу. 

Ближче до ранку низка регіонів під атакою російських крилатих ракет.

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