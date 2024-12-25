Обстріли України день за днем 12-25-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Ще понад 50 дронів були локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.
У ніч проти 25 грудня ППО України збила 55 крилатих ракет, чотири керовані авіаційні ракети та 54 ударних БпЛА типу “Шахед”, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Рвдіотехнічні війська ПС виявили і здійснили супровід 184 таких повітряних цілей:
Протягом ночі та вранці 25 грудня Росія запустила по Україні понад 70 ракет і сотню безпілотників, намагаючись завдати шкоди українській енергетичній інфраструктурі.
Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграмі повідомив про те, що під час нічного комбінованого ракетно-дронового удару Росія застосувала понад 70 крилатих ракет, зокрема, балістичні, а також понад сотню ударних безпілотників
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Напередодні у Кривому Розі російська ракета влучила у 4-поверховий будинок.
Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі, який стався напередодні, 24 грудня, загинула одна людина, ще 17 постраждали, серед постраждалих двоє дітей, повідомили у МВС України.
Генеральний штаб ЗСУ доповів про 266 бойових зіткнень за добу на різних напрямках фронту російсько-української війни.
Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні доповідає про те, що ситуація на фронті залишається складною.
За даними Генштабу Росія продовжує постійні атаки на позиції українських воїнів на всіх напрямках.
Росія вкотре обстріляла Україну крилатими ракетами різного типу, головною ціллю атаки була енергетична інфраструктура, в низці регіонів застосовані заходи енергообмеження.
В ніч на 25 грудня Росія розпочала чергову комбіновану ракетно-дронову атаку території України. З ночі над територією нашої країни кружляють російські БПЛА різного типу.
Ближче до ранку низка регіонів під атакою російських крилатих ракет.