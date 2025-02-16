Європейці, схоже, оцінили звернення президента України Володимира Зеленського після суперечливої промови віцепрезидента США Джей Ді Венса, в якій він розкритикував європейських союзників.

Очікувалося, що Венс говоритиме про вторгнення Росії в Україну, але замість цього він звинуватив європейських союзників у тому, що вони нібито не підтримують демократичні процеси.

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Зеленський закликав до єдиного європейського фронту, і його голос був одним з багатьох, які закликали до «справедливого і тривалого миру в Україні».

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Kyiv Post розповідає про кілька головних тем другого дня Мюнхенської конференції з безпеки 2025.

Німеччина засудила втручання США у вибори

Ранок розпочався з ключової промови канцлера Німеччини Олафа Шольца, політичне керівництво якого стоїть перед визначальним моментом 23 лютого, з майбутніми виборами до Бундестагу.

Більше по темі Представники США та Росії зустрінуться у Саудівській Аравії, - Reuters За даними ЗМІ, зустріч відбудеться найближчими днями. Посадовці говоритимуть про війну в Україні.

Партія Шольца СДПН, схоже, програє вибори християнським демократам (ХДС), а праворадикальна партія «Альтернатива для Німеччини», найімовірніше, отримає друге місце за кількістю голосів.

У своєму виступі канцлер Німеччини виступив проти будь-якого прославляння ідеології, схожої на нацизм, згадавши звірства, скоєні в концентраційному таборі Дахау під час Другої світової війни «за рогом» від Мюнхена.

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Шольц засудив будь-яке «зовнішнє втручання в демократичні процеси в Німеччині».

Шольц засудив «зовнішнє втручання» в демократичні процеси в Німеччині, мабуть, маючи на увазі зустріч Дж.Д. Венса з Алісою Вайдель, головою «Альтернативи для Німеччини», у п’ятницю ввечері в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Ця зустріч у поєднанні з відкритою позицією близького радника Трампа Ілона Маска, який виступає на боці АдН, є тривожним сигналом для німецького політичного істеблішменту та пересічних громадян

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Різкі висловлювання Шольца можна також інтерпретувати як відповідь на виступ Венса, який звинуватив ЄС у придушенні свободи слова в його боротьбі з російською пропагандою, що перебуває під впливом Росії.

В окремій панелі Фрідріх Мерц, лідер Християнських демократів (ХДС) і реальний кандидат на заміну Шольца, погодився зі своїм політичним опонентом, заперечивши американському віцепрезиденту: «Ми дотримуємося правил наших власних демократичних інститутів. Свобода слова залишається вільною, але фейкові новини, мова ненависті та правопорушення залишаються предметом правових обмежень».

При цьому Мерц, як і Шольц, наголосив на необхідності «тісної співпраці» з адміністрацією Трампа, оскільки німці «твердо вірять у вільні ринки».

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За словами Мерца, важливо запобігти трансатлантичній торговельній війні.

Зеленський закликає до створення єдиної європейської армії

У зверненні, яке, здавалося, розвіяло похмурий настрій після промови Ванса, Зеленський виступив за об’єднані європейські збройні сили, стверджуючи, що «Європі потрібна власна армія» для забезпечення самодостатності та безпеки.

Він сказав, що для захисту Європи потрібні не лише гроші - потрібні рішучість і співпраця.

«У якийсь момент буде межа між війною і миром. Де ця межа буде проведена і наскільки вона буде міцною - залежить від нас», - сказав Зеленський.

«Без української армії європейських армій буде недостатньо, щоб зупинити Росію», - сказав він, закликавши до того, щоб військові технології європейського виробництва відповідали лідерству України у виробництві безпілотників.

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Говорячи про трансатлантичні відносини, український лідер закликав до єдиної європейської зовнішньої політики, але визнав роль Америки у забезпеченні безпеки: «Я не вірю в гарантії безпеки без Америки».

Зеленський заявив, що питання членства України в НАТО має залишатися на порядку денному, і що в разі укладення мирної угоди та виведення американських військ українці можуть вступити в НАТО.

«Європа повинна сама вирішувати своє майбутнє», - сказав Зеленський і заявив, що Україна також відкине будь-які угоди, укладені щодо її території без її участі.

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Він також попередив, що українські спецслужби мають інформацію про те, що: «Росія готується ввести війська до Білорусі цього літа» і що метою Кремля можуть бути й інші країни.

Нарешті, Зеленський попередив, що будь-який фальшивий мир з Росією лише посилить майбутню агресію.

«Путін не може запропонувати реальних гарантій безпеки - він брехун, передбачуваний і слабкий», - сказав Зеленський.

Президент України закликав до колективних дій для досягнення справедливого і тривалого миру: «Ця війна не може бути вирішена лише кількома лідерами. Нехай цей рік буде роком Європи, миру та безпеки для України та континенту».

Союзники України зосереджені на збереженні сили та альтернативах мирній пропозиції США

Давні союзники України, такі як прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, говорили про нагальну потребу прискорити постачання зброї в Україну, включаючи системи протиповітряної оборони.

Вона підкреслила важливість членства в НАТО для України.

«Якби Україна була членом НАТО, ми б ніколи не мали війни в Україні. Я знаю, що це нелегко, оскільки деякі союзники не підтримують цього. Тоді ці союзники повинні обговорити з нами, які гарантії безпеки ми можемо надати. НАТО є найдешевшою гарантією безпеки», - сказала Фредеріксен.

Її думку підтримала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка назвала членство в НАТО найдовговічнішим і найдешевшим рішенням для безпеки Європи.

Мерц заявив, що перспективи членства України в НАТО не повинні бути зняті з порядку денного до початку будь-яких мирних переговорів.

«Я не згоден з тими, хто відкладає питання членства України в НАТО до початку переговорів. Один лише член НАТО не може вирішувати це питання».

Відповідаючи на питання про надання Україні високоточних ракет «Таурус», яке вже давно обговорюється в німецькому публічному просторі, Мерц сказав: «Ми готові надати Україні високоточні ракети: «Ми повинні бути готові надати їх, але тільки якщо у нас є домовленість з партнерами з ЄС».

Одним з ключових питань, що повторювалися під час MSC, було питання надійних гарантій безпеки для України, необхідних для «справедливого і тривалого миру».

І саме тут сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем розвинув свої попередні ідеї, висловлені в перший день конференції.

Запропонований Гремом план складався з трьох ключових пунктів:

Угода про корисні копалини, за якою Україна надасть США свої рідкоземельні мінерали в обмін на військову допомогу. За словами Грема, це було б «легко продати американському народу».

Поставка американської зброї в Україну, що піде на користь американській економіці

Членство України в НАТО, яке має відбутися «автоматично», якщо Росія знову вторгнеться в Україну.

Грем детально зупинився на уроках російського вторгнення в 2014 році, де він сказав, що колективний Захід боявся дозволити подальшу агресію, провокуючи Росію.

«Ми повинні були інтегрувати наші економіки з Україною. Дати їм надію і мати розтяжку, щоб це не повторилося. Але ми цього не зробили, бо не хотіли провокувати Путіна. Ми повинні були зміцнити українську армію, щоб було важче вторгнутися. Ми цього не зробили, бо не хотіли провокувати Путіна. І ми ніколи не говорили йому, що станеться, якщо ви зробите це знову, тому що ми не хотіли мати справу з провокуванням Путіна. Уроки засвоєні. Не хвилюйтеся про провокування Путіна».

Основний висновок Грема полягає в тому, що Росія повинна боятися США, оскільки Путін розуміє лише мову сили.

«І якщо ви не боїтеся Трампа, ви божевільні», - сказав він.

Очікується, що в останній день Мюнхенської конференції з безпеки будуть зроблені ключові висновки, включаючи дискусії про досягнення «справедливого і тривалого миру» для України. Однак саме дії, а не риторика урядовців та їхніх помічників визначатимуть обсяг додаткової бойової підтримки, яку отримає Україна для посилення своєї позиції на переговорах.