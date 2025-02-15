Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для створення об’єднаних Збройних сил Європи.

Таку заяву він зробив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський закликає Європу створити власну армію

«Нам потрібна своя армія, армія Європи. Я вірю, що прийшов час для створення Збройних сил Європи. Це не важче, ніж протистояти російській агресії», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави вважає, що Європа має стати самодостатньою, аби її майбутнє залежало тільки від європейців.

Advertisement

Володимир Зеленський зауважив, що йдеться не лише про збільшення оборонних видатків, а й про людей та усвідомлення потреби захистити власний дім.

«Без української армії європейська армія не зможе зупинити Росію. Така реальність. Лише наша армія в Європі має реальний сучасний бойовий досвід війни. Але лише нашої армії також недостатньо. Нам потрібно те, що ви можете надати: зброя, навчання, санкції, фінансування, політичний тиск і єдність. Три роки повномасштабної війни довели, що ми вже маємо основу для об’єднаної європейської військової сили», - сказав Зеленський.

Advertisement