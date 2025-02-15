Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для створення об’єднаних Збройних сил Європи.  

Таку заяву він зробив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого. 

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Зеленський закликає Європу створити власну армію

«Нам потрібна своя армія, армія Європи. Я вірю, що прийшов час для створення Збройних сил Європи. Це не важче, ніж протистояти російській агресії», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави вважає, що Європа має стати самодостатньою, аби її майбутнє залежало тільки від європейців.

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Володимир Зеленський зауважив, що йдеться не лише про збільшення оборонних видатків, а й про людей та усвідомлення потреби захистити власний дім. 

«Без української армії європейська армія не зможе зупинити Росію. Така реальність. Лише наша армія в Європі має реальний сучасний бойовий досвід війни. Але лише нашої армії також недостатньо. Нам потрібно те, що ви можете надати: зброя, навчання, санкції, фінансування, політичний тиск і єдність. Три роки повномасштабної війни довели, що ми вже маємо основу для об’єднаної європейської військової сили», - сказав Зеленський. 

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Президент вважає, що Путін не хоче реального миру, а лише тимчасової паузи, аби перегрупувати війська та зняти санкції.

Для України дуже важлива підтримка США, - Зеленський 

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США

Глава держави стурбований, що Україна буде вразливою до нової масштабної атаки росіян, якщо США припинять надавати військову допомогу. 

Президент вважає, що Путін не хоче реального завершення війни. За словами Зеленського, Москві потрібні перемовини, аби перегрупувати свої війська та зняти міжнародні санкції.

14 лютого Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. 

Київ готовий «якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру». Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені штати прагнуть досягти «тривалого миру», який не призведе до нового конфлікту за кілька років. 

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Команди домовилися продовжити роботу над підготовкою документа, що передбачатиме економічне партнерство між країнами. 

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