Три тижні тому Шрі-Ланка раптово призупинила продовження безкоштовних віз, якими російські туристи певний час користалися, аби довше затриматися у цій невеличкій острівній державі з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Цікаво, що це рішення влада Шрі-Ланки прийняла напередодні одіозної вечірки «лише для білих», яка мала відбутися в елітному російському ресторані з назвою Sarayka Lounge у південному курортному місті Унаватуна. Хоча організатори вечірки остаточно скасували її на тлі бурхливої реакції обуреної місцевої спільноти, вони лише погіршили ситуацію, малопереконливо заперечуючи колоніалістські та расистські мотиви свого поводження й упередженого ставлення до місцевого населення.

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Намагання росіян якось пом’якшити шкоду від свого обурливого ставлення до шрі-ланкійців нагадувало піар-кампанію Кремля, спрямовану на спростування глибоко вкоріненої в Росії ксенофобії перед Чемпіонатом світу з футболу 2018 року. Російське посольство в Коломбо доповнило прохолодні вибачення «Сарайки» в Instagram прес-релізом, в якому показово засудило «всі форми расової дискримінації та націоналізму», недоречно посилаючись на «спеціальну воєнну операцію» як на доказ прихильності Москви «боротьбі з будь-якими проявами подібних звірств».

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Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Посол РФ Леван Джагарян також «тактовно» нагадав шри-ланкійцям, обтяженим боргами, що російські відпочивальники «мають велике значення», оскільки вони складають левову частку прибулих на острів туристів.

Непрохані гості

Клановість росіян за кордоном усім давно відома, як і їхня схильність поводитися як господарі, а не як гості скрізь, де б вони не перебували. Крім неналежної поведінки, багато хто із постійно зростаючої групи російських «вигнанців» нелегально працює або без ліцензії веде бізнес на Шрі-Ланці, обслуговуючи виключно своїх співвітчизників.

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Це явище поширене в усьому регіоні АСЕАН, де неконтрольований наплив тих, хто вперше подорожує за кордон із Далекого Сходу Росії, створив цілі паралельні російські спільноти, які функціонують у правовому вакуумі, майже не звертаючи уваги на законодавство країни перебування.

Поліцейські рейди в кримінальних анклавах міст, які навала росіян перетворила на таку собі «маленьку Москву», зокрема таких як Пхукет і Балі, різко почастішали за останні кілька років, що спонукало місцеву владу розглянути питання про відновлення візового режиму для росіян (а також і для українців). Слід визнати, що російський президент Володимир Путін несе виключну відповідальність за виїзд із країни значної частини росіян активного віку. Саме він змусив їх вести наразі кочове безцільне життя, яке швидко спустошує їхні гаманці.

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Варто зазначити, що нові імміграційні правила Шрі-Ланки жодним чином не забороняють росіянам жити на острові, вони лише спрямовані на те, аби, втікаючи від війни з батьківщини, вони нарешті хоч десь пустили коріння й відчули себе органічною частиною місцевої спільноти, а не зверхніми білими чужинцями серед малоцікавих їм аборигенів.

Хорошого потроху

Деякі інші «дружні» до РФ країни також останнім часом розмірковують над необхідністю створення додаткових бюрократичних перепон та витрат для тих росіян, які шукають прихистку за кордоном. На початку 2023 року Казахстан закрив лазівку для «біженців» з Росії, обмеживши тривалість перебування переважно середньоволзьких «біженців» 90 днями протягом півроку, а не безстроково, як було раніше.

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Тим часом Азербайджан нещодавно продовжив термін закриття своїх сухопутних кордонів через COVID-19 до липня, намагаючись запобігти припливу переселенців з Росії і, відповідно, створенню в країні їхньої п’ятої колони, яка вже почувається як вдома у сусідніх Вірменії та Грузії.

Навіть Емірати, які в грудні минулого року зустрічали Путіна в Абу-Дабі, як героя, і довгий час служили де-факто «швейцарським банком» для його друзів-плутократів, невдовзі після цього почали закривати банківські рахунки, відкриті там корпоративними і приватними клієнтами-росіянами, аби не потрапити під вторинні санкцій з боку США.

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Заходи, запровадженні західними країнами на підтримку України в російсько-українському протистоянні, ймовірно, сприяли вилученню в лютому ОАЕ із «сірого списку» FATF – організації, створеної для протидії відмиванню незаконно отриманих коштів. Турецькі та китайські банкіри наслідували приклад Еміратів, припинивши всі операції з Росією та розірвавши з нею кореспондентські банківські зв’язки.

Позбавлення доступу до базових банківських послуг є серйозним ударом для російських емігрантів, адже не маючи доступу до своїх банківських рахунків, зокрема, не маючи змоги користуватися картками банків, вони позбавляються майже усіх переваг життя в сучасному мегаполісі. Через це вони стають, певним чином, особами другого сорту, і це ставить під загрозу саме їхнє існування в таких місцях, як Дубай чи Стамбул, де зараз проживає багато росіян, що ухиляються від призову до армії РФ.

Зокрема, російським олігархам, які підтримують Путіна і через це позбавлені доступу до світової банківської системи, тепер буде значно важче корумпувати позаблокові країни та спонукати їх підтримувати Путіна, адже прокремлівським багатіям тепер куди складніше створювати підставні компанії, скуповувати розкішну нерухомість та інші активи за кордоном.

Ще одна причина, чому країни, що розвиваються, які гостро потребують прямих іноземних інвестицій, здається, вже готові масово депортувати небажаних росіян, полягає в тому, що ці країни не надто зацікавлені у взаємності з боку Москви щодо двосторонніх домовленостей про спрощення візового режиму. Тобто ці країни охоче тепер дадуть російській владі можливість скуштувати на смак її ж ліки.

Постійні українські ракетні та дронові удари по об’єктах критичної інфраструктури на її території перетворили Росію на місце, куди туристи навряд чи забажають завітати. І це в зародку перекреслює грандіозні плани Москви щодо збільшення доходів, не пов’язаних із нафтою, зокрема через залучення туристів з країн так званої «світової більшості».

Навіть сама подорож до Росії пов’язана наразі з реальною небезпекою, оскільки російським авіаперевізникам, які вже два роки потерпають від суворих санкцій з боку Заходу, все складніше знаходити запасні частини для своїх старих літаків, тому їхнє технічне обслуговування перебуває наразі на далеко не належному рівні. Більше того, з’являється все більше доказів того, що останні пом’якшення вимог щодо в’їзду іноземців до Росії – це хитрий трюк, за допомогою якого російська влада намагається залучити громадян країн третього світу до свого війська в Україні (часто навіть всупереч їхній волі).

Той факт, що десятки тисяч індійців і непальців, які вирушили до РФ як туристи, мимоволі потрапили до лав російської армії, свідчить про зловісні наміри Кремля, що стоять за широким розголошенням інформації про полегшення в’їзду іноземців до Росії.

Якщо говорити про міжнародні відносини, Росія не має наразі жодних щирих союзників чи друзів, натомість має легіон біженців за послужливого сприяння інших автократій, близькість Москви із якими ґрунтується на спільній зневазі до «Заходу, який домінує у світі». Тим не менш, ті, хто встановлює правила в Азії, Африці та Латинській Америці, повільно, але впевнено починають усвідомлювати похмуру реальність, у якій багатополярність по-російськи не є такою вже й утопією Путіна, як їм здавалося раніше.

У будь-якому разі, російські переселенці, які всіляко демонструють свою зневагу та колоніальну зверхність до місцевого населення країн, які досі погоджуються їх прихистити, лише пришвидшують подальшу ізоляцію свого уряду-парії на світовій арені.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.