На політичній арені, де щохвилини змінюються правила гри, Дональд Трамп залишився гравцем, що здивував усіх своєю незламністю і харизмою. Його перемога на президентських виборах 2024 року стала черговим підтвердженням того, що сильний персональний бренд може бути потужнішим за будь-які обставини. Що ж зробило бренд Трампа настільки ефективним?

Безпосередність та харизма

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Трамп завжди вирізнявся своїм непередбачуваним, але відвертим стилем спілкування. Його вміння "говорити без фільтрів" стало своєрідним магнітом для виборців, які цінують чесність і сміливість.

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Формуючи свій персональний бренд, важливо чітко пропрацювати портрет своєї цільової аудиторії (ЦА). До кого ви звертаєтесь? Чим цікавиться ваша ЦА? Які має цінності? Чим детальніше пропрацюєте, тим ефективніше буде комунікація та, відповідно, результат, який переслідуєте.

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Сила переконання та імідж лідера

Він випромінює впевненість і рішучість, які приваблюють тих, хто шукає сильного лідера. Його здатність приймати швидкі рішення та брати на себе відповідальність за їхні наслідки виділяли його серед інших кандидатів.

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Вміло створити відповідний образ – задача не з легких. Та деталі мають велике значення. Готуючись до виступів чи участі у публічних заходах, ми з клієнтом пропрацьовуємо виступ. Зважаючи на акценти у промові, інтонацію, зоровий контакт, жестикуляцію та інші деталі. Для кращого розуміння рекомендую переглянути фільм «Король говорить» (2010), де мова йде про одного з синів Британії Георга V, герцога Альберта, який з дитинства заїкається, через що його мало хто може зрозуміти. Що, як ви розумієте, є неабиякою перепоною для лідера. Голос та тіло займають не останнє місце у формуванні іміджу, тому курси ораторської та акторської майстерності вам у допомогу.

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⁠Стримано-ефектний зовнішній вигляд

Завжди у фокусі, Трамп знає, як важливо справляти враження. Його преміальні костюми та характерна зачіска стали невід'ємною частиною його візуального бренду.

Хоча не завжди це має бути преміально. Поєднання, наприклад, дорогого костюму з кепкою подібною до тих які носять прості американці з слоганом «Make America Great Again» демонструє його близькість до них. Що також є інструментом для завоювання довіри.

Мужність та непохитність

Після спроби замаху, Трамп продемонстрував неабияку стійкість і швидко повернувся до своїх обов'язків. Це показало його як лідера, котрий не здається під тиском, і лише зміцнило його імідж "невразливого".

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Будь-яку ситуацію можна повернути на свою сторону. І відповідно підхопити хвилю обговорення, щоб зміцнити позиціонування. Однак, в контексті цього потрібно бути дуже обережним. У моїй практиці з клієнтами були випадки, коли бажання хайпу та бути в тренді, завдавало більше шкоди ніж користі.

Крім того треба пам’ятати що будуючи потужний персональний бренд, ви обов’язково маєте створювати приводи які розкриватимуть ваші визначальні риси та формуватимуть те, як вас сприйматимуть люди.

Позиціонування як захисника народу від «глибинної держави»

Трамп продовжує позиціонувати себе як "голос народу" та борець з «глибинною державою», активно взаємодіючи зі своїми прихильниками через мітинги та соціальні медіа. Це робить його ближче до людей і показує, що його політика спрямована на захист їхніх інтересів.

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Перемога Трампа у 2024 році ще раз підтверджує важливість унікального персонального бренду в політичній сфері. Його харизма, рішучість і здатність адаптуватися до викликів роблять його флагманом сучасної політики.

Формуючи персональний бренд разом з клієнтом, особливо вдалим вбачаю робити глибинний аналіз. Брати до уваги та відштовхуватися від того, що є гармонійним саме вам. Можна всьому навчитися. Але якщо зробити все правильно: підсилювати сильні сторони та працювати зі слабкими можна значно швидше досягнути поставлених цілей. Ви – унікальні. Віднайдіть свою автентичність, визначте своє позиціонування та сміливо заявляйте про свої амбіції.