Сьогодні, коли Україна продовжує боротися за свій суверенітет, перспектива повернення Дональда Трампа до Білого дому викликає змішані почуття. Однак замість того, щоб боятися того, що чекає на неї попереду, їй варто було би розглядати прихід Трампа як можливість внести ясність. Яку б позицію він не зайняв щодо конфлікту, вона буде вирішальною, і це, на жаль, рідкісна і цінна риса у сьогоднішній світовій політиці.

За Трампа Україна швидко зрозуміє, де вона знаходиться. Якщо він дійсно перебуває під російським впливом (чи то через компромат, чи то через інші важелі), то Україна рано чи пізно стикнеться з жорсткою правдою. Однак, якщо Трамп виявиться «своїм», він може стати тим союзником, на якого Україна завжди сподівалася. І Трамп, і Путін мають непомірно велике его, і жоден із них не захоче виглядати слабшим за іншого. Якщо его Трампа змусить його затьмарити Путіна, Україна, можливо, отримає сильнішу підтримку, ніж за нинішньої адміністрації.

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З іншого боку, навіть якщо Трамп виступить за угоду на користь Росії, наприклад, попросить Україну поступитися вже окупованими територіями, така рішучість може змусити Європу активізуватися. Політика Трампа накреслить чіткі лінії не лише для України, а й для всієї Європи. Держави більше не зможуть дозволити собі розкіш сидіти осторонь або ховатися за поступовими діями. На противагу цьому, крапельне постачання зброї від президента Джо Байдена, як і інші його напівзаходи, було болісно повільним процесом, схожим на повільну смерть від тисячі порізів. Затримки залишили Україну в підвішеному стані, нездатною ані здобути рішучу перемогу, ані вести переговори з позиції сили.

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Можливо, не всім подобається стиль лідерства Трампа, але він ефективний у подоланні невизначеності. І це одне з того, що будь-якому лідеру має подобатися в Трампі: він рішучий, навіть якщо хтось не погоджується з деякими його рішеннями. Коли я був молодим оперативником у резервному поліцейському підрозділі, один із перших уроків, які я засвоїв, був таким: краще прийняти рішення, навіть неправильне, ніж бути нерішучим! Нерішучість коштує життя. Ясність, навіть коли вона жорстка, може нарешті підштовхнути Європу до надання підтримки, якої справді потребує Україна.

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Подвійні загрози для Трампа і Маска

Потенційне президентство Трампа несе не лише надію, а й значні виклики безпеці, які світ не повинен ігнорувати. Іран не приховує свого бажання вбити Трампа. Там нещодавно випустили пропагандистські матеріали, які вітали замах (хоча й невдалий) на його життя.

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Як людина, яка роками особисто захищала іранських дисидентів, я не з чуток знаю, наскільки невблаганним може бути іранський режим. Багато років тому молода принцеса, яку я захищав, і яка переховувалася багато років, сказала мені: «Кейсі, ти маєш зрозуміти одну річ про людей з Близького Сходу: вони ніколи не забувають, і вони терплячі, вони будуть полювати на мене, навіть якщо це займе 50 років, вони не забудуть про мене!»

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) не забув, що Трамп прибрав монстра Касема Сулеймані, який командував їхніми силами «Кудс». Більшість світу, можливо, й забула, оскільки Сулеймані був нікому не потрібен на Заході, але в Ірані він мав майже богоподібний статус.

Під час мого перебування під охороною іранських дисидентів, які обожнювали Трампа і святкували вбивство Сулеймані, я мало коли спав спокійно. Нові дані про загрози надходили постійно, і режим для досягнення своїх цілей використовував усіх – від організованих злочинних синдикатів до дрібних вуличних бандитів. Менш витончені методи важче виявити. Злочинці діють у тіні, користуючись несучасними засобами зв'язку і застосовуючи примітивні методи планування, що робить їх непередбачуваною загрозою, навіть якщо вони менш смертоносні в момент потенційного контакту.

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Небезпека, з якою стикається Трамп, не обмежується Іраном. Його повернення до влади, ймовірно, спровокує ворожість із боку супротивників по всьому світу. Не меншому ризику піддається й Ілон Маск, який дедалі більше стає фігурою, що викликає поляризацію. Причетність Маска до SpaceX, Starlink і його вплив на державні функції США роблять його мішенню для ворогів як ззовні, так і всередині країни.

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Якщо Маск і Трамп займуть сміливу позицію щодо Росії чи Ірану, не виключено, що виникнуть операції під чужим прапором. Росія, наприклад, може спробувати напасти на Трампа, представивши це як українську змову з метою створення хаосу. Така тактика цілком вписується в путінський сценарій.

Всередині країни дії Маска, спрямовані на реформування вкоріненої бюрократії, можуть зробити його громовідводом для загроз. І Трамп, і Маск, незалежно від того, подобаються вони вам чи ні, потребують надзвичайних заходів безпеки. Любите ви їх чи ненавидите, але безпека їхнього життя є критично важливою для глобальної стабільності.

У цьому нестабільному ландшафті Україна має бути готовою до всіх можливих сценаріїв. Незалежно від того, чи принесе повернення Трампа більшу підтримку, жорсткі компроміси чи геополітичні потрясіння, вона принаймні матиме ясність. Це те, чого вона відчайдушно потребує після років невизначеності.

Майбутнє сповнене небезпек, але воно також сповнене потенціалу. Підхід Трампа, подобається він вам чи ні, змусить країни розкрити свої справжні наміри. Для України і всього світу ця ясність може нарешті освітити шлях вперед із цієї смертельної трясовини.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.