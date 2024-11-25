Україна запропонувала Америці угоду, від якої Дональд Трамп не зможе відмовитися.
Президент Володимир Зеленський хоче, щоб американський бізнес інвестував у природні ресурси його країни, які оцінюються в 26 трильйонів доларів, що еквівалентно природним багатствам Канади чи Австралії. Зеленський також обіцяє, що українські військові допоможуть захистити безпеку Європи після війни.
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В ідеалі, план Маршалла з використанням 350 мільярдів доларів заморожених російських активів допоможе відновити Україну, а західні країни, які співпрацюють із українським ресурсним, промисловим і технологічним сектором, зробити її такою собі "Силіконовою долиною" Європи.
Росіяни після обрання Трампа посилили свої криваві удари по українському цивільному населенню і містах, знову виступили з ядерними погрозами, а російське державне телебачення привітало Трампа, а потім показало в ефірі фотографії оголеної Меланії Трамп з її модельного минулого.
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Однак, як вважає народний депутат України Олександр Мережко, пропозиція Зеленського Трампу є «мудрим кроком, щоб показати, що Україна для Заходу – не тягар... Трамп хоче бути переможцем, а не переможеним. Щоб стати переможцем, він повинен поставити Путіна на місце».
Величезний мінерально-сировинний потенціал України
Нафтогазові перспективи України
Такий бізнес-підхід Зеленського є частиною його «Плану перемоги», який він продемонстрував Трампу. Говорити про долари і центи – це не безпідставно і не образливо. Це натхненно і доречно, бо це перетворює Україну з тягаря на приз.
Це також віддзеркалює одержимість Путіна Україною, яка більше пов'язана з грошима, ніж зі знищенням чи підкоренням її народу. Він – мультимільярдер, який контролює огидну олігархію, що десятиліттями експлуатує ресурси України та інших колишніх «колоній», як це до нього робили царі.
Вторгнення Путіна 24 лютого 2022 року мало на меті відвоювати Україну і захопити її величезні запаси ресурсів. З точки зору бізнесу, розрахунок простий: якщо війна коштує 500 мільярдів доларів, а Росія втрачає 350 мільярдів у вигляді заморожених у західних банках активів, то 26 трильйонів доларів, або навіть половина чи чверть цієї суми є вражаючим поверненням інвестицій.
Захід був надзвичайно щедрим до України і заслуговує на винагороду та відшкодування своїх витрат на військову та гуманітарну допомогу. Він також може допомогти відновити країну.
У серпні між Вашингтоном і Києвом розпочалися переговори щодо формалізації економічної співпраці, запуску спільних інвестиційних проєктів і розробки планів арешту заморожених російських активів для підтримки зусиль України з відновлення.
Українці хочуть і потребують американського бізнесу, щоб допомогти перетворити свою гірничодобувну та переробну промисловість на провідні світові сектори та виробляти високотехнологічну продукцію і напівпровідники. Європейський Союз і його компанії також інвестуватимуть в Україну, і вони вже перейшли з російського природного газу на американський (і норвезький) скраплений природний газ.
Збільшення імпорту газу з США також відповідатиме ще одній меті Трампа: різко скоротити дефіцит американської торгівлі з Європою.
Адам Мицик, партнер київського офісу юридичної фірми Dentons, опублікував оцінку природних ресурсів України.
За його даними, Україна має більше покладів уранової руди, ніж будь-яка інша країна Європи, другі за величиною поклади залізної руди у світі та другі за величиною запаси природного газу в Європі.
«Країна може похвалитися приблизно 20 000 родовищ корисних копалин – 116 видів мінералів. Основні ресурси включають титан, літій, берилій, марганець, галій, уран, цирконій, графіт, апатит, флюорит і нікель. Україна володіє найбільшими запасами титану в Європі, що становить 7% світових запасів, і майже 500 000 тон літію. Цей цінний стратегічний елемент може сприяти задоволенню світового попиту на акумуляторні батареї».
В Україні також достатньо нафти і газу, щоб задовольнити потреби Європи і повністю витіснити російські енергоносії з регіону.
Тут показано, скільки мільярдів доларів американці та європейці вже надали Україні:
Допомога, надана Україні країнами-членами Альянсу, у відсотках від їхнього ВВП
У липні 2021 року ЄС і Україна підписали угоду про стратегічне партнерство щодо критичних корисних копалин, метою якого є надання державних стимулів для заохочення розвитку 100 видобувних проєктів.
Київ також виставив на аукціон дозволи для західних компаній на розвідку покладів літію, міді, кобальту та нікелю. Деякі з українських державних видобувних компаній вже були продані на аукціонах, і є плани продати ще більше.
Однак Київ закриє для Китаю доступ до майбутніх продажів і розвитку всередині України, що цілком виправдано з огляду на його співпрацю з Росією під час війни. За понад десять років Китай непомітно став одним із найпотужніших іноземних інвесторів в Україні. Використовуючи українських олігархів як своїх проксі, Пекін захопив промисловість, сільськогосподарські угіддя та багаті на корисні копалини земельні ділянки, і після закінчення війни буде змушений повернути всі ці активи українцям.
(Повідомляється, що Трамп «зацікавився» інвестиційним планом Зеленського і йому сподобалася його формула «Будь-хто крім Китаю»).
Слід також зазначити, що перше вторгнення Путіна в Україну в 2014 році також було пов'язане з ресурсами: Москва повернула собі індустріальний центр України з його вугільними шахтами, а також Крим з його величезними шельфовими запасами нафти і газу.
Мета вторгнення 2022 року – отримати решту, а також зруйнувати й порушити ланцюги поставок і можливості для Європи та Америки. Навіть якщо 20 відсотків території України залишаться окупованими Росією, інші 80 можуть бути відбудовані й стати європейським економічним і військово-промисловим центром сили. Це дестабілізує нинішню імперію Путіна і може прискорити її розпад, як це сталося з Радянським Союзом у 1991 році.
Путін також полює на нафту і газ в Україні.
У 2014 році він захопив Крим заради своєї військово-морської бази та геополітичної вигоди. Але на шельфі півострова є колосальні поклади нафти і природного газу – запаси останнього оцінюються в 13 трильйонів кубометрів.
Наразі путінська армія намагається захопити головний нафтогазовий басейн центральної України – Дніпровсько-Донецький, на який припадає 90 відсотків вітчизняного видобутку нафти і газу. Нафта і газ є також в українських Карпатах, а третина європейських запасів сланцевого газу знаходиться в Донецькій і Харківській областях, за які також точиться боротьба.
Інша пропозиція Києва президентові Трампу полягає в тому, щоб на базах НАТО по всій Європі українські солдати замінили американських. Це заощадило би США мільярди доларів, а витрати взяли би на себе європейські країни, які отримали більше, ніж будь-який інший регіон, вигоди від жертв, принесених Україною.
«План перемоги» дозволить розвивати величезну ресурсну базу України, відновити її, повернути борги її союзникам і слугуватиме гарантією безпеки.
Європейські війська в Україні забезпечать будь-яку мирну угоду Трампа, вважає Естонія. А Брюссель перебуває в процесі перенаправлення мільярдів євро на оборону і безпеку.
Це, разом із значними західними інвестиціями в Україну для реконструкції та створення розгалуженого ресурсного сектору і військово-промислового комплексу, буде настільки ж цінним, як і членство в НАТО.
Українці нарешті врятуються від російських загроз і гноблення, коли будуть повністю інтегровані з європейцями всередині західного альянсу.
Відверто кажучи, це – угода століття.
Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.