Україна запропонувала Америці угоду, від якої Дональд Трамп не зможе відмовитися.

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб американський бізнес інвестував у природні ресурси його країни, які оцінюються в 26 трильйонів доларів, що еквівалентно природним багатствам Канади чи Австралії. Зеленський також обіцяє, що українські військові допоможуть захистити безпеку Європи після війни.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В ідеалі, план Маршалла з використанням 350 мільярдів доларів заморожених російських активів допоможе відновити Україну, а західні країни, які співпрацюють із українським ресурсним, промисловим і технологічним сектором, зробити її такою собі "Силіконовою долиною" Європи.

Advertisement

Росіяни після обрання Трампа посилили свої криваві удари по українському цивільному населенню і містах, знову виступили з ядерними погрозами, а російське державне телебачення привітало Трампа, а потім показало в ефірі фотографії оголеної Меланії Трамп з її модельного минулого.

Більше по темі Генсек ООН розкритикував рішення США передати Україні протипіхотні міни Минулого тижня заяву Вашингтона про передачу Києву протипіхотних мін одразу розкритикували правозахисники.

Однак, як вважає народний депутат України Олександр Мережко, пропозиція Зеленського Трампу є «мудрим кроком, щоб показати, що Україна для Заходу – не тягар... Трамп хоче бути переможцем, а не переможеним. Щоб стати переможцем, він повинен поставити Путіна на місце».

Advertisement

Величезний мінерально-сировинний потенціал України

Нафтогазові перспективи України

Такий бізнес-підхід Зеленського є частиною його «Плану перемоги», який він продемонстрував Трампу. Говорити про долари і центи – це не безпідставно і не образливо. Це натхненно і доречно, бо це перетворює Україну з тягаря на приз.

Advertisement

Це також віддзеркалює одержимість Путіна Україною, яка більше пов'язана з грошима, ніж зі знищенням чи підкоренням її народу. Він – мультимільярдер, який контролює огидну олігархію, що десятиліттями експлуатує ресурси України та інших колишніх «колоній», як це до нього робили царі.

Вторгнення Путіна 24 лютого 2022 року мало на меті відвоювати Україну і захопити її величезні запаси ресурсів. З точки зору бізнесу, розрахунок простий: якщо війна коштує 500 мільярдів доларів, а Росія втрачає 350 мільярдів у вигляді заморожених у західних банках активів, то 26 трильйонів доларів, або навіть половина чи чверть цієї суми є вражаючим поверненням інвестицій.

Захід був надзвичайно щедрим до України і заслуговує на винагороду та відшкодування своїх витрат на військову та гуманітарну допомогу. Він також може допомогти відновити країну.

Advertisement

У серпні між Вашингтоном і Києвом розпочалися переговори щодо формалізації економічної співпраці, запуску спільних інвестиційних проєктів і розробки планів арешту заморожених російських активів для підтримки зусиль України з відновлення.

Українці хочуть і потребують американського бізнесу, щоб допомогти перетворити свою гірничодобувну та переробну промисловість на провідні світові сектори та виробляти високотехнологічну продукцію і напівпровідники. Європейський Союз і його компанії також інвестуватимуть в Україну, і вони вже перейшли з російського природного газу на американський (і норвезький) скраплений природний газ.

Збільшення імпорту газу з США також відповідатиме ще одній меті Трампа: різко скоротити дефіцит американської торгівлі з Європою.

Advertisement

Адам Мицик, партнер київського офісу юридичної фірми Dentons, опублікував оцінку природних ресурсів України.

За його даними, Україна має більше покладів уранової руди, ніж будь-яка інша країна Європи, другі за величиною поклади залізної руди у світі та другі за величиною запаси природного газу в Європі.

«Країна може похвалитися приблизно 20 000 родовищ корисних копалин – 116 видів мінералів. Основні ресурси включають титан, літій, берилій, марганець, галій, уран, цирконій, графіт, апатит, флюорит і нікель. Україна володіє найбільшими запасами титану в Європі, що становить 7% світових запасів, і майже 500 000 тон літію. Цей цінний стратегічний елемент може сприяти задоволенню світового попиту на акумуляторні батареї».

Advertisement

В Україні також достатньо нафти і газу, щоб задовольнити потреби Європи і повністю витіснити російські енергоносії з регіону.

Тут показано, скільки мільярдів доларів американці та європейці вже надали Україні:

Допомога, надана Україні країнами-членами Альянсу, у відсотках від їхнього ВВП

У липні 2021 року ЄС і Україна підписали угоду про стратегічне партнерство щодо критичних корисних копалин, метою якого є надання державних стимулів для заохочення розвитку 100 видобувних проєктів.

Київ також виставив на аукціон дозволи для західних компаній на розвідку покладів літію, міді, кобальту та нікелю. Деякі з українських державних видобувних компаній вже були продані на аукціонах, і є плани продати ще більше.

Однак Київ закриє для Китаю доступ до майбутніх продажів і розвитку всередині України, що цілком виправдано з огляду на його співпрацю з Росією під час війни. За понад десять років Китай непомітно став одним із найпотужніших іноземних інвесторів в Україні. Використовуючи українських олігархів як своїх проксі, Пекін захопив промисловість, сільськогосподарські угіддя та багаті на корисні копалини земельні ділянки, і після закінчення війни буде змушений повернути всі ці активи українцям.

(Повідомляється, що Трамп «зацікавився» інвестиційним планом Зеленського і йому сподобалася його формула «Будь-хто крім Китаю»).

Слід також зазначити, що перше вторгнення Путіна в Україну в 2014 році також було пов'язане з ресурсами: Москва повернула собі індустріальний центр України з його вугільними шахтами, а також Крим з його величезними шельфовими запасами нафти і газу.

Мета вторгнення 2022 року – отримати решту, а також зруйнувати й порушити ланцюги поставок і можливості для Європи та Америки. Навіть якщо 20 відсотків території України залишаться окупованими Росією, інші 80 можуть бути відбудовані й стати європейським економічним і військово-промисловим центром сили. Це дестабілізує нинішню імперію Путіна і може прискорити її розпад, як це сталося з Радянським Союзом у 1991 році.

Путін також полює на нафту і газ в Україні.

У 2014 році він захопив Крим заради своєї військово-морської бази та геополітичної вигоди. Але на шельфі півострова є колосальні поклади нафти і природного газу – запаси останнього оцінюються в 13 трильйонів кубометрів.

Наразі путінська армія намагається захопити головний нафтогазовий басейн центральної України – Дніпровсько-Донецький, на який припадає 90 відсотків вітчизняного видобутку нафти і газу. Нафта і газ є також в українських Карпатах, а третина європейських запасів сланцевого газу знаходиться в Донецькій і Харківській областях, за які також точиться боротьба.

Інша пропозиція Києва президентові Трампу полягає в тому, щоб на базах НАТО по всій Європі українські солдати замінили американських. Це заощадило би США мільярди доларів, а витрати взяли би на себе європейські країни, які отримали більше, ніж будь-який інший регіон, вигоди від жертв, принесених Україною.

«План перемоги» дозволить розвивати величезну ресурсну базу України, відновити її, повернути борги її союзникам і слугуватиме гарантією безпеки.

Європейські війська в Україні забезпечать будь-яку мирну угоду Трампа, вважає Естонія. А Брюссель перебуває в процесі перенаправлення мільярдів євро на оборону і безпеку.

Це, разом із значними західними інвестиціями в Україну для реконструкції та створення розгалуженого ресурсного сектору і військово-промислового комплексу, буде настільки ж цінним, як і членство в НАТО.

Українці нарешті врятуються від російських загроз і гноблення, коли будуть повністю інтегровані з європейцями всередині західного альянсу.

Відверто кажучи, це – угода століття.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.