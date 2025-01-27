На початку 2022 року Талібан оприлюднив заяву, в якій засудив війну в Україні. Міністерство закордонних справ Афганістану закликало до вирішення конфлікту шляхом “діалогу та мирних засобів”, а також висловило занепокоєння щодо безпеки афганських громадян в Україні. Конфлікт також має важкі непрямі наслідки для Афганістану, оскільки вкрай необхідна глобальна гуманітарна допомога та допомога біженцям була перенаправлена в Україну.

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Талібан – новий союзник Росії?

З наближенням третьої річниці повномасштабного вторгнення Владімір Путін має намір ввести в дію закон, який дозволить російським судам вилучати певні організації з офіційного списку терористичних угруповань.

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За цим законом, який Держдума прийняла у середині грудня, генеральний прокурор РФ Ігор Краснов матиме право ініціювати офіційне виключення Талібану з переліку терористичних організацій. Віднедавна Путін розглядає талібів як «союзників у боротьбі з тероризмом», а тому він швидше за все підтримає цей крок.

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Росія може виключити Талібан зі списку терористів

За останні два роки союзники Росії в Центральній Азії – Казахстан і Киргизстан – виключили Талібан зі своїх списків терористичних організацій. Після виведення американських військ із Афганістану в 2021 році російський уряд прагне зміцнити відносини з Талібаном.

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Протягом усієї українсько-російської війни кількість російських втрат постійно перевищувала українські, і станом на кінець 2024 року Україна втратила, за повідомленнями, близько 43 000 солдатів, тоді як Росія – щонайменше 600 000.

Оскільки Росія продовжує зазнавати значних втрат в Україні, а також стикається з внутрішніми проблемами, збереження і створення нових альянсів є необхідною умовою для того, щоб залишитися на плаву. Які переваги таке союзництво дає обом сторонам?

Це – вигідний симбіоз: попри те, що Росія і США мають схожі погляди на Афганістан, намагання Росії зміцнити зв’язки з Талібаном слугує тактикою залякування, оскільки і Росія, і Талібан мають напружені відносини з США.

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США проти Росії та Талібану

Сполучені Штати підтримували Україну протягом усього часу війни, надаючи її як гроші, так і зброю. Вони також підтримують Ізраїль у його конфлікті з підтримуваним Іраном ХАМАСом.

Нещодавно Росія підписала 20-річний договір про партнерство з Іраном. Це, відповідно, опосередковано втягує Росію на протилежну сторону ще одного конфлікту за участі США, посилюючи напруженість у відносинах між двома країнами. Зв’язки з Талібаном є взаємовигідними завжди, коли існує потенціал негативного впливу на Сполучені Штати.

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Російські ЗМІ повідомили, що Талібан пообіцяв Москві повну підтримку в її боротьбі проти України. Хоча Афганістан відчуває фінансові труднощі, підтримка може включати розвідку, зброю та солдатів. Для обох країн цей альянс стосується влади, або її ілюзії. Підтримка, яку вони надають одна одній, слугує маскою для приховування своїх індивідуальних слабкостей і дає можливість оговтатися від них.

Талібан прагне світового визнання як офіційного уряду Афганістану, і хоча Росія ще не визнала його як центральний уряд, виключення його зі списку терористичних організацій відкриває двері для майбутніх можливостей.

Незабаром цей приклад можуть наслідувати й інші союзники Росії, в результаті чого Талібан зміцнить і розширить свою владу. Талібан грубо порушує права людини, особливо афганських жінок, і надання талібам більшого визнання і влади забезпечить їм більший контроль над афганськими громадянами, а також більшу глобальну платформу для поширення репресивної ідеології.

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Зміцнення альянсу між Росією і Талібаном становить серйозну загрозу, і виключення його зі списку терористичних організацій може мати безпрецедентні наслідки, особливо для його противників і скептиків.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.