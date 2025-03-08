Прокидаюся від чергової надзвичайної - насправді безглуздої історії про Україну. Читайте про це на сайті Politico.

Ця історія, на мою думку, лише підкреслює, що адміністрація Трампа не має жодного розуміння або, можливо, не переймається чимось, що стосується України.

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Уявити, що адміністрація Трампа насправді вважає, що українці свідомо замінять Зеленського на Порошенка чи Тимошенко, - це фантазія.

Чи є у Трампа команди щось на кшталт інформаційного блоку з історії України - спочатку Помаранчева революція, а потім Євромайдан? Українці мають досвід неприйняття нав’язаних їм політичних рішень - це стало причиною революції в Україні.

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Але я думаю, що Трампу та іншим байдуже, оскільки їхня ненависть до Зеленського не має меж, а вони шукають (у стилі Путіна) способу нав’язати Україні нового президента, який погодився б на будь-які мирні умови, що їх нав’язують Трамп і Путін.

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Це лише підкреслює, наскільки адміністрація Трампа захоплена Путіним на даному етапі - буквально Трамп виконує за нього брудну роботу Путіна.

Як адміністрація Трампа припускає, що Україна, з нав’язаним непопулярним новим президентом, буде стабільною в майбутньому, не піддається моєму розумінню.

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Тим не менш, я пам’ятаюя розмовляв з представниками Державного, як у 2004 році, напередодні президентських виборів в Україні, і вони говорили мені, що Янукович був їхнім улюбленим кандидатом.

У міру розвитку подій українці повстали проти фіксованих виборів і об’єдналися на підтримку колишнього президента Ющенка, який у підсумку переміг на повторних виборах 2005 року після Помаранчевої революції.

Янкі (адміністрація Буша-молодшого) віддали перевагу Януковичу, оскільки після скандалів з Гонгадзе і радарами Саддама режими були начебто на гачку у США, і врешті-решт стали вірними союзниками США у війні в Іраку, відправивши туди війська Кучми/Януковича - багато хто загинув, звідси іронія в коментарях Венса на цьому тижні про можливості союзників відносно США.

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Тож це був випадок, коли не варто розхитувати човен, сподіваючись на плавну передачу влади від Кучми до Януковича. Все це перекреслила Помаранчева революція. Зрештою, янкі тоді сіли в човен Ющенка - на хвилю, але, гадаю, це свідчить про відсутність реального інтересу до України з боку США до принаймні років. 2004-05

І незважаючи на те, що може сказати Путін, Помаранчева революція, безумовно, не була інспірованою США змовою. Це був вуличний знизу догорипротест , який спочатку принаймні був “незручним” для тодішньої адміністрації Буша.

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Але навіть якщо припустити, що мирна угода буде нав’язана, а потім, скажімо, Тимошенко або Порошенко будуть нав’язані Україні в якості президента, важко уявити, що Україна матиме великі економічні перспективи, враховуючи послужний список України до 2013 року з точки зору захоплення держави/олігархів.

Це було б просто відкиданням України на десять чи більше років назад. За такого сценарію важко уявити, що угода Трампа про видобуток корисних копалин принесе багато користі. І важко уявити, що українська політична чи соціальна ситуація буде стабільною - слід очікувати ще більше соціальних і політичних революцій знизу вгору.

У будь-якому випадку, хоча Тимошенко і Порошенко амбітні, з огляду на опитування громадської думки (Порошенко в двадцятці, далеко позаду Зеленського, а Тимошенко в низькому однозначному числі), я просто не можу думати, що хтось із них піддасться на цю дурну гру адміністрації Трампа.

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Іронія полягає також у тому, що на виборах 2019 року Москва віддала перевагу російськомовному Зеленському, який балотувався за програмою переговорів з Москвою, щоб спробувати досягти миру, тоді як Порошенку Москва не довіряла за те, що він гальмував/перехитрив Росію в Мінському мирному процесі.

Порошенка багато критикують критикували - і за укладення Мінських угод, - але вони дали українським військовим час на перегрупування і переозброєння після значних військових поразок у 2014 і 2015 роках. Цей час, ймовірно, дав Україні змогу організувати доблесну оборону Києва та інших міст у 2022 році.

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У Порошенка і Зеленського складні стосунки - крок Зе минулого місяця щодо санкцій проти Порошенка був ідіотським, але я сумніваюся навіть у тому, що Порошенко зараз продасть Україну Трампу і Путіну, щоб помститися Зеленському.

Підсумок усього цього - адміністрація Трампа, , просто схожене має жодного уявлення про те, що вона робить в Україні на даний момент. Схоже, що вони просто поводяться як безмозглі виконавці путінської фашистської держави. Здається, лінія полягає в тому, щоб дати Путіну все, що він хоче щодо України, щоб отримати якесь короткострокове припинення вогню, а потім перейти до інших речей з Путіним - російської енергетичної угоди і якогось довгострокового альянсу проти Китаю.

Передрук з авторського блогу на tashecon. З оригіналом можна ознайомитися тут.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.